أس: أنشيلوتي أقرب لتجديد عقده مع ريال مدريد
كشفت صحيفة "أس" أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لريال مدريد أقرب إلى تجديد عقده مع الميرنغي.
ووفقًا للصحيفة، فإن "أنشيلوتي" البالغ من العمر 64 عامًا أقرب إلى تجديد عقده مع ريال مدريد من تولّي تدريب منتخب البرازيل.
وأشارت إلى أنه على الرغم من الجهود التي بذلها الاتحاد البرازيلي لكرة القدم للتعاقد مع أنشيلوتي، إلا أنه لا يوجد اتفاق بين الطرفين.
ويشعر "أنشيلوتي" بالإطراء بسبب اهتمام منتخب البرازيل، بطل كأس العالم 5 مرات، بالتعاقد معه، لكن رده كان قويًا: "ريال مدريد هو أولويتي، وإذا عرض عليَّ النادي التجديد، سأستمر هنا الموسم المقبل".
وقبل أسابيع قال المدرب الإيطالي إنه سينتظر ريال مدريد حتى اللحظة الأخيرة، علمًا بأن عقده ينتهي في 30 يونيو المقبل.
وأكدت "أس" أن أنشيلوتي تحدث مع زوجته وأولاده (دافيد وهو مساعده المباشر)، وأوضح لهم أنه لا يزال سعيدًا جدًا في ريال مدريد، وأنه إذا كانت هناك إمكانية واحدة لتجديد عقده مع الميرنغي سيفعل ذلك، وسيوقّع دون تردد.
وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر لا يتعلق بالمال، حيث إن "أنشيلوتي" مستعد لتوقيع عقد جديد بنفس تفاصيل العقد الحالي.
ويشعر "أنشيلوتي" بدعم ريال مدريد له، وهو أمر يدركه كل يوم، سواء من الرئيس فلورنتينو بيريز أو خوسيه أنخيل سانشيز المدير التنفيذي لريال مدريد، وفي غرفة تبديل الملابس.
كما يرى "أنشيلوتي" أن جماهير ريال مدريد تعشقه بعد فوزه بجميع الألقاب الممكنة في الفترة الثانية له مع الميرنغي، حيث فاز في : دوري أبطال أوروبا، والدوري الإسباني، وكأس إسبانيا، وكأس العالم للأندية، وكأس السوبر الأوروبي، وكأس السوبر الإسباني.
وهذا الموسم، وعلى الرغم من "الإصابات المؤثرة" نجح ريال مدريد في التأهل بالعلامة الكاملة لدور الـ16 بدوري أبطال أوروبا، ويتصدر جدول ترتيب الليغا بفارق الأهداف عن جيرونا.
وخسر ريال مدريد مرة وحيدة في 24 مباراة في الدوري الإسباني، ودوري أبطال أوروبا، حيث فاز في 14 مباراة، وتعادل 3 مرات، وخسر مرة في الليغا، وفاز في 6 مباريات بدور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.
ورغم إصابة الحارس تيبو كورتوا، وإصابات المدافعين إلا أن ريال مدريد هو الفريق الذي تلقّى أقل عدد من الأهداف في الليغا بواقع 11 هدفًا فقط.
موعد في الأفق
وقالت "أس" إن ريال مدريد سعيد مع أنشيلوتي، وإن فكرة النادي هي لقاء الإيطالي بعد كأس السوبر الإسباني الذي سيقام في السعودية في يناير المقبل.
وبحسب الصحيفة، فإن ريال مدريد لا يريد أن يكون هناك "مسلسل تلفزيوني" يستمر حتى ينتهي الموسم بشأن مدربه، لذلك إذا ظل كل شيء كما هو الآن في يناير، فإن عقد أنشيلوتي حتى يونيو 2025.