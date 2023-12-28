أس: أنشيلوتي أقرب لتجديد عقده مع ريال مدريد

ويشعر "أنشيلوتي" بالإطراء بسبب اهتمام منتخب البرازيل، بطل كأس العالم 5 مرات، بالتعاقد معه، لكن رده كان قويًا: "ريال مدريد هو أولويتي، وإذا عرض عليَّ النادي التجديد، سأستمر هنا الموسم المقبل".

وقبل أسابيع قال المدرب الإيطالي إنه سينتظر ريال مدريد حتى اللحظة الأخيرة، علمًا بأن عقده ينتهي في 30 يونيو المقبل.

وأكدت "أس" أن أنشيلوتي تحدث مع زوجته وأولاده (دافيد وهو مساعده المباشر)، وأوضح لهم أنه لا يزال سعيدًا جدًا في ريال مدريد، وأنه إذا كانت هناك إمكانية واحدة لتجديد عقده مع الميرنغي سيفعل ذلك، وسيوقّع دون تردد.