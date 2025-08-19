4 حالات تحكيمية مثيرة في مباراة النصر والاتحاد  (فيديو)

وضع الخبير التحكيمي السعودي خليل جلال حدا للجدل الذي رافق بعض اللقطات في مباراة نصف نهائي كأس السوبر السعودي التي تقام حاليا في هونغ كونغ.

وافتتح اليوم الثلاثاء، الاتحاد، بطل الدوري وكأس خادم الحرمين الشريفين للموسم الماضي منافسات كأس السوبر بمواجهة النصر، ثالث ترتيب الدوري، ووصيف بطل السوبر في النسخة الماضية، على أن تدور مباراة نصف النهائي الثاني بين القادسية والأهلي غدا الأربعاء.

وفجرت 4 حالات تحكيمية من بينها هدف النصر عن طريق جواو فيليكس جدلا متصاعدا، في حين أثارت بطاقة الطرد التي رفعها الحكم في وجه مهاجم النصر ساديو ماني خلال الشوط الأول ردود أفعال متباينة بين مؤيد لقرار الطرد ومعارض له.

وأحرز ساديو ماني هدف المباراة الأول لمصلحة النصر في الدقيقة العاشرة، قبل أن يعادل الهولندي ستيفن بيرغوين النتيجة للاتحاد في الدقيقة 16 منهيا الشوط الأول على نتيجة التعادل.

وفي الدقيقة 16، رفع الحكم بطاقة حمراء لساديو ماني بعد تدخل على حارس مرمى الاتحاد حامد الشنقيطي الذي كان على الأرض للتصدي إلى الكرة.

واستعان الحكم بشاشة الفيديو المساعد (VAR) لإشهار البطاقة الحمراء في وجه لاعب النصر، فيما أثار القرار مواقف مختلفة.

وقال الحكم الدولي السعودي السابق خليل جلال، الخبير التحكيمي على قناة "ثمانية" التي تنقل المباراة إن بطاقة الطرد مستحقة جدا لساديو ماني.

وأضاف: "التدخل باعتماد القوة المفرطة كان واضحا من ساديو ماني على حارس مرمى الاتحاد، القرار صحيح والحكم أصاب في طرد اللاعب السنغالي".

وقال خليل جلال إن حكم الفيديو المساعد (الفار) هو الذي طلب استدعاء الحكم لمشاهدة اللقطة واتخاذ القرار، وحسنا فعل عندما طلب المراجعة عبر غرفة الفيديو المساعد.

ويشار إلى أن لقطة الطرد أثارت غضب قائد النصر وهدافه كريستيانو رونالدو خصوصا أن تدخل ساديو ماني كان مجانيا، ولم يكن هناك موجب للقطة التي بدا فيها التدخل متهورا وعنيفا وكلف فريق المدرب البرتغالي جورج جيسوس اللعب بعشرة لاعبين لما يزيد عن 75 دقيقة.

ومن جهة أخرى، أثارت لقطة إلغاء هدف للنصر في الدقيقة 66 جدلا واسعا حول مدى صحة قرار الحكم خالد الطريس.

وألغى الطريس هدفا للبرتغالي جواو فيليكس بعد أن احتسب ضربة خطأ للاتحاد ضد كريستيانو رونالدو في انطلاق العملية.

وتواصل الجدل حول قرارات طاقم الحكام، إذ لم يتم الإعلان عن ركلة جزاء لجواو فيليكس بعد سقوطه داخل مناطق الجزاء واعتبر الحكم أن الالتحام عادي وأن السقوط لا يستوجب ركلة جزاء.

يشار إلى أن النصر يتقدم على الاتحاد قبل 10 دقائق من نهاية الوقت الأصلي للمباراة (2 ـ 1) بعد أن خطف البرتغالي فيليكس الهدف الثاني في الدقيقة 61 ليضع فريقه في المقدمة من جديد.