ماذا قدم مودريتش في ظهوره الأول مع ميلان؟ (فيديو)

حقق ميلان فوزًا مثيرًا على حساب باري بنتيجة 2-0، اليوم الأحد، في الدور الأول ببطولة كأس إيطاليا.

سجل رافايل لياو هدف التقدم لمصلحة ميلان بعد مرور 14 دقيقة ثم غادر مصابًا بعدها بثلاث دقائق فقط.

وأحرز كريستيان بوليسيتش الهدف الثاني في الدقيقة 48 من عمر اللقاء الذي شهد الظهور الأول للكرواتي لوكا مودريتش الوافد الجديد في صفوف ميلان.

وحل مودريتش بديلاً للاعب سامويلي ريكي في الدقيقة 66 ليسجل ظهوره الأول بقميص الروزانيري.

أخبار ذات علاقة رغم رفضه العرض الأول.. الاتحاد السعودي يطارد نجم ميلان

وشهدت منافسات كأس إيطاليا فوز فروزينوني على مونزا بهدف دون رد، بجانب تغلب بارما على بيسكارا بثنائية، كما فاز بيزا على سيسينا بركلات الترجيح.

أخبار ذات علاقة حجر ورقة مقص.. صراع بين لاعبي تشيلسي على قميص مودريتش (فيديو)

ماذا قدم مودريتش؟

لعب مودريتش لمدة 25 دقيقة فقط ولمس الكرة 41 مرة في أول مباراة مع الفريق الإيطالي.

وقدم اللاعب الكرواتي صاحب الـ39 عاماً 29 تمريرة صحيحة من أصل 33، كما صنع فرصة لفريقه وأرسل 3 تمريرات طولية من بينها تمريرة واحدة خاطئة.

أخبار ذات علاقة رسالة مبطنة إلى برشلونة ودور "أنشيلوتي".. مودريتش يطلق تصريحات نارية

ووجه مودريتش تسديدة على مرمى المنافس وراوغ مرة واحدة بنجاح، بخلاف فوزه مرتين بالصراعات الثنائية من أصل 3 وخسر الكرة 6 مرات.