تين هاغ يكشف سبب تأجيله الاجتماع مع مجموعة إنيوس بعد استثمار راتكليف في مانشستر يونايتد

ولم يتحدث المدرب الهولندي بعد مع أي شخص من مجموعة إنيوس المملوكة لراتكليف إذ كان مشغولا خلال فترة عيد الميلاد التي فاز خلالها يونايتد 3-2 على أستون فيلا يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يحل ضيفا على فورست غدا السبت.

وقال تين هاغ خلال مؤتمر صحفي ردًا حول تقارير تولي مجموعة إنيوس لإدارة عمليات كرة القدم في النادي: "أتطلع لذلك، يريدون العمل معي، وأريد العمل معهم، سوف نجري المحادثات والاجتماعات".

وأضاف: "أركز على المباراة حتى الآن، لذلك قلت لا للمحادثات في الوقت الحالي لا أريد أن أتشتت. في الأيام أو الأسابيع القادمة سيكون هناك وقت لنا، ثم سأعرف أكثر".

وتابع: "أعتقد أنه أمر جيد، إنه إيجابي للغاية، نتطلع إلى العمل معا، مجموعة إنيوس تريد العمل معي في هذا الهيكل وأنا أريد العمل معهم".