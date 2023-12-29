تين هاغ يكشف سبب تأجيله الاجتماع مع مجموعة إنيوس بعد استثمار راتكليف في مانشستر يونايتد
أصبح الملياردير البريطاني جيم راتكليف صاحب حصة أقلية من أسهم نادي مانشستر يونايتد قبل أقل من أسبوع، لكن هذا لا يؤثر على تركيز إريك تين هاغ مدرب الفريق على مباراته المقبلة أمام نوتنغهام فورست في الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.
ولم يتحدث المدرب الهولندي بعد مع أي شخص من مجموعة إنيوس المملوكة لراتكليف إذ كان مشغولا خلال فترة عيد الميلاد التي فاز خلالها يونايتد 3-2 على أستون فيلا يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يحل ضيفا على فورست غدا السبت.
وقال تين هاغ خلال مؤتمر صحفي ردًا حول تقارير تولي مجموعة إنيوس لإدارة عمليات كرة القدم في النادي: "أتطلع لذلك، يريدون العمل معي، وأريد العمل معهم، سوف نجري المحادثات والاجتماعات".
وأضاف: "أركز على المباراة حتى الآن، لذلك قلت لا للمحادثات في الوقت الحالي لا أريد أن أتشتت. في الأيام أو الأسابيع القادمة سيكون هناك وقت لنا، ثم سأعرف أكثر".
وتابع: "أعتقد أنه أمر جيد، إنه إيجابي للغاية، نتطلع إلى العمل معا، مجموعة إنيوس تريد العمل معي في هذا الهيكل وأنا أريد العمل معهم".
وينتظر المدرب أيضا عودة اللاعبين من الإصابة لكن ذلك لن يكون أمام فورست.
وقال تين هاغ للصحفيين: "ستكون نفس تشكيلة الفريق التي واجهت فيلا.. في منتصف يناير نتوقع أن يعود العديد من اللاعبين، ميسون ماونت، وكاسيميرو، وليساندرو مارتينيز، وتيريل مالاسيا، وبالطبع نتوقع أيضا عودة هاري ماغواير".