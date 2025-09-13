ترتيب الدوري الإنجليزي بعد تعادل تشيلسي مع برينتفورد (فيديو)

تعادل تشيلسي مع مضيفه برينتفورد بنتيجة 2-2، مساء اليوم السبت، في الجولة الرابعة للدوري الإنجليزي.

تقدم كيفين شايد لصالح برينتفورد في الدقيقة 35، ولكن تشيلسي أدرك التعادل عن طريق كول بالمر في الدقيقة 61.

وسجل موسيس كايسيدو هدفاً لصالح تشيلسي في الدقيقة 85 منح البلوز التقدم، ولكن أصحاب الأرض تعادلوا في الدقيقة 90+3 عن طريق فابيو كارفاليو.

وحقق توتنهام فوزاً مثيراً على حساب مضيفه وست هام يونايتد بثلاثة أهداف دون رد في ديربي مثير للعاصمة لندن.

وسجل أهداف توتنهام بابي سار ولوكاس بيرغفال وميكي فان دي فين، بينما تعرض توماش سوتشيك لاعب وست هام للطرد.

وفاز نيوكاسل يونايتد على وولفر هامبتون بنتيجة 1-0، كما فاز فولهام بنفس النتيجة على ليدز يونايتد، وتعادل إيفرتون مع أستون فيلا دون أهداف، كما تعادل كريستال بالاس مع سندرلاند بنفس النتيجة.

وافتتح آرسنال مباريات السبت بالفوز على نونتنغهام فورست بنتيجة 3-0، بينما فاز بورنموث على برايتون بنتيجة 2-1.

ويسدل الستار على الجولة الرابعة بلقاءَيْ بيرنلي ضد ليفربول، غداً الأحد، ومانشستر سيتي ضد مانشستر يونايتد.

وفيما يلي ترتيب الدوري الإنجليزي:

1. آرسنال (9 نقاط)

2. توتنهام (9 نقاط)

3. ليفربول (9 نقاط)

4. بورنموث (9 نقاط)

5. تشيلسي (8 نقاط)

6. إيفرتون (7 نقاط)

7. سندرلاند (7 نقاط)

8. كريستال بالاس (6 نقاط)

9. نيوكاسل يونايتد (5 نقاط)

10. فولهام (5 نقاط)

11. مانشستر يونايتد (4 نقاط)

12. برينتفورد (4 نقاط)

13. برايتون (4 نقاط)

14. نوتنغهام (4 نقاط)

15. ليدز (4 نقاط)

16. مانشستر سيتي (3 نقاط)

17. بيرنلي (3 نقاط)

18. وست هام يونايتد (3 نقاط)

19. أستون فيلا (نقطتان)

20. وولفرهامبتون (دون نقاط)