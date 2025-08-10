اختفى في ظل الصفقات.. ماذا قدم محمد صلاح "الكارثي" أمام كريستال بالاس؟

خسر ليفربول لقب كأس الدرع الخيرية لكرة القدم أمام كريستال بالاس، في ليلة شهدت ظهورًا باهتًا للنجم المصري محمد صلاح، الذي بدا غائبًا عن الأضواء في ظل بروز الصفقات الجديدة للفريق.

المباراة التي أقيمت على ملعب ويمبلي، انتهت بالتعادل 2-2 في الوقت الأصلي، قبل أن يحسمها كريستال بالاس بركلات الترجيح 3-2، وسط أداء سيئ من صلاح، الذي أضاع إحدى ركلات الترجيح الحاسمة، وحصل على تقييم متدنٍ.

تفوق الصفقات الجديدة

شهدت المباراة بداية نارية من ليفربول، حين افتتح الوافد الجديد هوغو إيكيتيكي التسجيل في الدقيقة الرابعة بتسديدة قوية من حدود منطقة الجزاء.

واستعاد كريستال بالاس التعادل في الدقيقة 17 عبر ركلة جزاء سجلها جان فيليب ماتيتا، بعد تدخل من فيرجيل فان دايك على إسماعيلا سار داخل المنطقة.

لكن جيريمي فريمبونغ، أحد أبرز صفقات ليفربول هذا الصيف، أعاد التقدم لفريقه بعد 4 دقائق فقط، بهدف مباغت من كرة عرضية تجاوزت الجميع وسكنت الشباك.

في الدقيقة 78، استغل إسماعيلا سار خطأ فادحًا من كودي جاكبو، ليخطف هدف التعادل الثاني لكريستال بالاس من مسافة قريبة.

اتجهت المباراة إلى ركلات الترجيح، حيث أهدر ليفربول 3 ركلات من بينها تسديدة محمد صلاح، فيما سجل جاستن ديفيني الركلة الحاسمة لمصلحة كريستال بالاس، ليحصد الفريق اللندني اللقب ويترك جماهير الريدز في حالة صدمة.

إحصائيات كارثية لمحمد صلاح

خاض محمد صلاح كامل دقائق المباراة أمام كريستال بالاس (90 دقيقة) دون أن يتمكن من تسجيل أي هدف أو صناعة فرص حاسمة، في واحدة من أكثر مبارياته افتقارًا للتأثير الهجومي منذ انضمامه لليفربول.

لمس محمد صلاح الكرة 26 مرة فقط طوال اللقاء، وأكمل 13 تمريرة صحيحة من أصل 20 بنسبة نجاح بلغت 65%، دون أي تمريرة حاسمة أو كرة مفتاحية.

واكتفى بتسديدة وحيدة على المرمى، وفشل في جميع محاولات المراوغة والمواجهات الفردية سواء الأرضية أو الهوائية.

كما أضاع ركلة ترجيح في اللحظات الحاسمة، وخسر الاستحواذ 12 مرة، وارتكب خطأين، كما وقع في التسلل مرة واحدة.

وأخيرًا لم يسجل أي تدخلات أو تشتيتات دفاعية، لتنتهي المباراة بحصوله على تقييم متدنٍ للغاية يعكس أداءه الباهت.

الأرقام أوضحت غياب التأثير الهجومي لصلاح طوال اللقاء، حيث لم ينجح في تهديد مرمى المنافس سوى بتسديدة وحيدة، ولم يقدم أي تمريرة مفتاحية، كما فشل في جميع محاولات المراوغة والمواجهات المباشرة، وأخيرًا أهدر ركلة ترجيح في أداء وُصف بـ"الكارثي"، وحصل على درجة (4.7/10) وفق شبكة "سوفا سكور".