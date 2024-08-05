وضع البرازيلي فينيسيوس جونيور مهاجم ريال مدريد، زميله جود بيلينغهام، في ورطة مع مدربه كارلو أنشيلوتي، بعد أن عبر الأخير عن غضبه من المهاجم الإنجليزي.

وأبدى أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني، غضبه من جود بيلينغهام قبيل انطلاق الموسم الجديد.

وحصل بيلينغهام على إجازته السنوية بعد مشاركته مع منتخب إنجلترا في بطولة يورو 2024، ولم يشارك مع ريال مدريد في معسكر الولايات المتحدة الأمريكية.

وقال أنشيلوتي في تصريحات أبرزتها شبكة "فوربس": "أنا على تواصل تام مع لاعبي الفريق الذين ما زالوا في الإجازة الصيفية، ولم يعودوا إلى التدريبات حتى الآن.. اتصلت بجود بيلينغهام كثيرا، ولم يكن يرد عليّ".

وأضاف: "طلبت من فينيسيوس الاتصال به، فرد فورا، وهو ما أصابني بالغضب".

يذكر أن ريال مدريد خسر بنتيجة 2-1 أمام برشلونة، في مباراة الكلاسيكو التي أقيمت فجر الأحد على ملعب "ماتلايف" بولاية نيو جيرسي بالولايات المتحدة الأمريكية.

سجل ثنائية برشلونة اللاعب باو فيكتور، ولكن نيكو باز سجل هدفًا لصالح ريال مدريد قبل النهاية.

وتوقفت المباراة في الدقيقة 12 لأكثر من ساعة؛ بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة على ملعب المباراة قبل أن يتم استكمالها.