كريستيانو رونالدو: قد أعتزل بعد كأس العالم.. ورفضت عرضا سعوديا
هاجم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو لاعب مانشستر يونايتد، ملاك النادي (عائلة جليزر) وأشار إلى أنهم لا يهتمون بنجاح الفريق على المستوى الرياضي.
وقال رونالدو في الجزء الثاني من المقابلة مع الصحفي البريطاني، بيرس مورجان: "لا يهمهم (الملّاك) النادي، مانشستر يونايتد نادٍ صاحب قيمة تسويقية، سيحصلون على المال من ذلك، لكنهم لا يحصلون عليه حقًا من الرياضة".
وأضاف: "لم أتحدث إليهم منذ عدت، اللاعبون يريدون الأفضل من النادي، ولهذا السبب عدت، ولهذا أحب النادي، لكن الأشياء داخل مانشستر يونايتد لا تساعده في الوصول للمستوى الأعلى، مثل مانشستر سيتي وليفربول، وآرسنال الآن، سيكون من الصعب على مانشستر يونايتد أن يكون في قمة اللعبة خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة بهذا الهيكل".
وعن وضعه في السوق الشتوي قال رونالدو: "من الصعب معرفة ذلك الآن، أركز حاليا على كأس العالم، ربما يكون المونديال الأخير لي، ولا أعرف ما سيحدث بعدها".
وتابع: "كما قلت من قبل، وسأقول مرة أخرى، سيظل المشجعون دائمًا في قلبي، وآمل أن يكونوا بجانبي.. حتى لو عدت، أو إذا لم أعد (إلى مانشستر يونايتد)، لا أحد كامل، هذا جزء من كوننا بشرًا، سأرتكب الأخطاء دائمًا".
وأتم: "حافزي ليس كما كان قبل بضعة أشهر، لا أقول إنني بحاجة إلى تحدٍ جديد، سنرى، أركز على كأس العالم، ربما يكون من الجيد بالنسبة لي ومانشستر يونايتد أن يفتح كل منا فصلا جديدا، لكن إذا عدت، آمل أن يتركني الناس أتألق، كما فعلت في الأندية الأخرى خلال السنوات الماضية".
وعن تلقيه عرضا سعوديا مقابل 350 مليون جنيه إسترليني، قال النجم البرتغالي: "هذا صحيح، نعم، لكن ما تقوله الصحافة عن أن لا أحد يريدني خطأ تمامًا".
وبسؤاله عن كيفية رفض العرض السعودي، قال رونالدو: "كان الأمر صعبًا، اعتقدت أنني سعيد جدًا هنا، وأنني ما زلت قادرًا على تسجيل الأهداف، ما زلت أعتقد أنني يمكنني تسجيل العديد والعديد من الأهداف ومساعدة الفريق، أنا قادر على مساعدة المنتخب الوطني، وحتى مانشستر يونايتد".
وواصل: "كنت سعيدًا هنا لأكون صريحًا، لقد كنت متحمسًا للقيام بموسم رائع هنا (في مانشستر يونايتد)، لكنهم يواصلون تكرار أن لا أحد يريد رونالدو، كيف لا يريدون لاعبًا سجل 32 هدفًا العام الماضي، بما في ذلك مع المنتخب الوطني؟".
وأردف: "أعتقد أنني سأخوض كأس عالم مذهلة، أنا مستعد جسديًا وذهنيًا".
وعن علاقته حاليًا بالمدرب أليكس فيرجسون، قال: "لم أتحدث معه منذ شهر واحد، لكنه دائمًا في صفي، هو دائمًا يفهمني، إنه يعرف ذلك، يعرف أفضل من أي شخص آخر أن النادي ليس على المسار الذي يستحقه".