كريستيانو رونالدو: قد أعتزل بعد كأس العالم.. ورفضت عرضا سعوديا

وأضاف: "لم أتحدث إليهم منذ عدت، اللاعبون يريدون الأفضل من النادي، ولهذا السبب عدت، ولهذا أحب النادي، لكن الأشياء داخل مانشستر يونايتد لا تساعده في الوصول للمستوى الأعلى، مثل مانشستر سيتي وليفربول، وآرسنال الآن، سيكون من الصعب على مانشستر يونايتد أن يكون في قمة اللعبة خلال العامين أو الأعوام الثلاثة المقبلة بهذا الهيكل".

وعن وضعه في السوق الشتوي قال رونالدو: "من الصعب معرفة ذلك الآن، أركز حاليا على كأس العالم، ربما يكون المونديال الأخير لي، ولا أعرف ما سيحدث بعدها".