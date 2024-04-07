ريال مدريد ومانشستر سيتي.. المباراة الأكثر قيمة في أوروبا

إذا لعب ناتشو فستبلغ قيمة تشكيلة ريال مدريد 709 ملايين يورو، وإذا لم يلعب سترتفع إلى 795 مليون يورو.

ورغم أن القيمة السوقية للاعبي ريال مدريد أقل من القيمة السوقية للاعبي مانشستر سيتي، إلا أن الميرنغي لديه عدد أكبر من اللاعبين الذين تزيد قيمة كل منهم على 100 مليون يورو.

ويملك ريال مدريد أربعة لاعبين تبلغ القيمة السوقية لكل واحد منهم 100 مليون يورو أو أكثر، وهم: فيدي فالفيردي (100 مليون يورو)، وجود بيلينغهام (180 مليون يورو)، ورودريغو (100 مليون يورو)، وفينيسيوس جونيور (150 مليون يورو).

وبالنسبة لمانشستر سيتي، هناك شكوك حول اعتماد بيب غوارديولا على الحارس البرازيلي إيدرسون، كما يمكن أن يختار غوارديولا بين جاك غريليش أو جوليان ألفاريز.

ويضم مانشستر سيتي في صفوفه أغلى إسباني في العالم وهو رودري بقيمة 100 مليون يورو.

وتبلغ القيمة السوقية لإيرلينغ هالاند وفيل فودين مجتمعيْن 310 مليون يورو.

الأكثر قيمة: بيلينغهام وهالاند

ومن بين كوكبة نجوم الفريقين يبرز اثنان، هما هالاند وبيلينغهام، وتقدر قيمة كل منهما بـ180 مليون يورو.