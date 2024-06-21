إعلان موعد قرعة الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026
أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم، اليوم الجمعة، موعد إجراء قرعة الدور الثالث والحاسم من التصفيات الآسيوية المؤهلة إلى كأس العالم 2026.
وحدد الاتحاد الدولي "فيفا" يوم الخميس، 27 يونيو الجاري، موعدًا للقرعة التي تجرى في العاصمة الماليزية كوالالمبور.
ومن المقرر أن يقام الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال خلال الفترة بين سبتمبر المقبل إلى يونيو 2025.
وتأهل 18 منتخبًا إلى الدور الحاسم سيتم تقسيمها إلى 3 مجموعات، وتضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويصعد المتصدر والوصيف للمونديال مباشرة.
وسيقام دور رابع في التصفيات بعد ذلك لتحديد منتخبين يتأهلان للمونديال، بجانب منتخب آخر يشارك في الملحق العالمي عن قارة آسيا.
وتم تقسيم المنتخبات إلى 6 مستويات وفقًا لآخر تصنيف صادر عن الاتحاد الدولي على النحو التالي:
المستوى الأول: اليابان – إيران – كوريا الجنوبية.
المستوى الثاني: أستراليا – قطر – العراق.
المستوى الثالث: السعودية – أوزبكستان – الأردن.
المستوى الرابع: الإمارات – عمان – البحرين.
المستوى الخامس: الصين – فلسطين – قيرغيزستان.
المستوى السادس: كوريا الشمالية – إندونيسيا – الكويت.