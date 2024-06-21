إعلان موعد قرعة الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2026

ومن المقرر أن يقام الدور الحاسم للتصفيات الآسيوية المؤهلة للمونديال خلال الفترة بين سبتمبر المقبل إلى يونيو 2025.

وتأهل 18 منتخبًا إلى الدور الحاسم سيتم تقسيمها إلى 3 مجموعات، وتضم كل مجموعة 6 منتخبات، ويصعد المتصدر والوصيف للمونديال مباشرة.

وسيقام دور رابع في التصفيات بعد ذلك لتحديد منتخبين يتأهلان للمونديال، بجانب منتخب آخر يشارك في الملحق العالمي عن قارة آسيا.