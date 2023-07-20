مشادة بين علي البليهي ويارمولينكو خلال مباراة الهلال ودينامو كييف (فيديو)
دخل علي البليهي لاعب نادي الهلال السعودي في مشادة مع أندري يارمولينكو لاعب دينامو كييف الأوكراني خلال مباراة الفريقين الودية، اليوم الأربعاء، والتي خسرها "الزعيم".
وخسر فريق الهلال، أمام نظيره دينامو كييف الأوكراني، بهدف دون ردٍ، الأربعاء، في آخر مباريات الفريق التجريبية، ضمن معسكره التحضيري في النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.
وخلال المباراة دخل "البليهي" في مشادة مع يارمولينكو، وقام بالإمساك به ودفعه بيده اليسرى.
يذكر أن فيتايلي بواليسكي أحرز هدف "دينامو كييف" الوحيد في مرمى الهلال السعودي، في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء.
وفشل الفريق السعودي في العودة وتعديل النتيجة.
وتعد مباراة الهلال ضد دينامو كييف الأوكراني المباراة التجريبية الرابعة والأخيرة للهلال في النمسا، بعد 3 مباريات سابقة انتهت جميعها بفوزه.
ومن المقرر أن تعود بعثة فريق الهلال إلى الرياض، الخميس، ليخوض الفريق آخر ودّياته أمام الكويت الكويتي قبل انطلاق بطولة كأس الملك سلمان للأندية.