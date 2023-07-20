مشادة بين علي البليهي ويارمولينكو خلال مباراة الهلال ودينامو كييف (فيديو)

وخسر فريق الهلال، أمام نظيره دينامو كييف الأوكراني، بهدف دون ردٍ، الأربعاء، في آخر مباريات الفريق التجريبية، ضمن معسكره التحضيري في النمسا، استعدادًا للموسم الرياضي الجديد.

وخلال المباراة دخل "البليهي" في مشادة مع يارمولينكو، وقام بالإمساك به ودفعه بيده اليسرى.

يذكر أن فيتايلي بواليسكي أحرز هدف "دينامو كييف" الوحيد في مرمى الهلال السعودي، في الدقيقة السابعة من زمن اللقاء.

وفشل الفريق السعودي في العودة وتعديل النتيجة.