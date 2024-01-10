تقرير: الترجي يتفق مع المدرب البرتغالي ميغيل كاردوسو

وقرر نادي الترجي، يوم 4 يناير/ كانون الثاني، الاستغناء عن مدربه طارق ثابت؛ بسبب نتائج الفريق المتذبذبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت شبكة "بي إن سبورتس" إن إدارة الترجي حسمت مصير الفريق بعد الاتفاق مع البرتغالي ميغيل كاردوسو.

وسيتم الإعلان الرسمي عن التعاقد بين الترجي وكاردوسو في القريب العاجل.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن المدير الفني البرتغالي سيحصل على راتب شهري حُدد بـ30 ألف يورو صافية الضرائب.