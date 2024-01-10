البرتغالي ميغيل كاردوسو
البرتغالي ميغيل كاردوسومنصة "إكس"

تقرير: الترجي يتفق مع المدرب البرتغالي ميغيل كاردوسو

سيتم الإعلان الرسمي عن التعاقد بين الترجي وكاردوسو في القريب العاجل.

كشفت تقارير إعلامية عن توصل نادي الترجي التونسي لاتفاق نهائي مع البرتغالي ميغيل كاردوسو؛ لتولي مسؤولية الإدارة الفنية للفريق، خلفًا للمدرب المقال طارق ثابت.

الترجي يتربع على القمة برصيد 32 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الاتحاد المنستيري، فيما ارتفع رصيد البنزرتي إلى 16 نقطة في المركز الرابع

وقرر نادي الترجي، يوم 4 يناير/ كانون الثاني، الاستغناء عن مدربه طارق ثابت؛ بسبب نتائج الفريق المتذبذبة في بطولة دوري أبطال أفريقيا.

وقالت شبكة "بي إن سبورتس" إن إدارة الترجي حسمت مصير الفريق بعد الاتفاق مع البرتغالي ميغيل كاردوسو.

وسيتم الإعلان الرسمي عن التعاقد بين الترجي وكاردوسو في القريب العاجل.

كما أشارت بعض التقارير إلى أن المدير الفني البرتغالي سيحصل على راتب شهري حُدد بـ30 ألف يورو صافية الضرائب.

البرتغالي ميغيل كاردوسو
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 يذكر أن الترجي يتربع على قمة المجموعة الثانية بالدوري التونسي، برصيد 32 نقطة، بفارق 6 نقاط أمام أقرب ملاحقيه الاتحاد المنستيري.

يشار إلى أن الدوري التونسي للعام 2023/2024 مقسم إلى مجموعتين، تضم الأولى أندية النجم الساحلي والنادي الأفريقي والملعب التونسي وبن قردان ومستقبل سليمان والأولمبي الباجي والقوافل الرياضية بقفصة.

أما المجموعة الثانية فتضم أندية الصفاقسي والبنزرتي ونجم المتلوي والاتحاد المنستيري ومستقبل سليمان واتحاد تطاوين والترجي.

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