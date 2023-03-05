الشكوك تحاصر دوناروما قبل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ

وفي الهدف الأول لنانت الذي سجله لودوفيتش بلاس في مرمى دوناروما في الدقيقة 31 حيث لم يغط الحارس الإيطالي مرماه بشكل جيد قبل أن يسجل إغناتيوس غانغو الهدف الثاني في الدقيقة 38 من ضربة رأس.

لكن من حسن حظ دوناروما أن المباراة انتهت بفوز فريقه 4/2 سجل منها ليونيل ميسي وكيليان مبابي هدفا لكل منهما.

وقالت صحيفة أس" في تقرير: "كيف تضع فريقًا يهيمن على اللعبة في مأزق؟ الجواب يكمن في أداء دوناروما".

ولم يتمكن دوناروما من منع تسديدة نانت الأولى في الهدف الأول، وبعد دقائق لم يصد رأسية غانغو.