الشكوك تحاصر دوناروما قبل مباراة باريس سان جيرمان وبايرن ميونخ
تحاصر الشكوك الحارس الإيطالي جيانلويجي دوناروما لاعب باريس سان جيرمان قبل مواجهة بايرن ميونخ في إياب دور الـ16 بدوري أبطال أوروبا وفقا لما ذكرته صحيفة "أس".
وتلقى باريس سان جيرمان هدفين في الفوز 4/2 على نانت أمس السبت في الدوري الفرنسي أحدهما من خطأ جديد لدوناروما.
وكان مستوى دوناروما يسير بخطى ثابتة طوال الموسم قبل الهدفين اللذين دخلا شباكه أمام نانت، ما أثار الشكوك وعدم الثقة به.
وفي الهدف الأول لنانت الذي سجله لودوفيتش بلاس في مرمى دوناروما في الدقيقة 31 حيث لم يغط الحارس الإيطالي مرماه بشكل جيد قبل أن يسجل إغناتيوس غانغو الهدف الثاني في الدقيقة 38 من ضربة رأس.
لكن من حسن حظ دوناروما أن المباراة انتهت بفوز فريقه 4/2 سجل منها ليونيل ميسي وكيليان مبابي هدفا لكل منهما.
وقالت صحيفة أس" في تقرير: "كيف تضع فريقًا يهيمن على اللعبة في مأزق؟ الجواب يكمن في أداء دوناروما".
ولم يتمكن دوناروما من منع تسديدة نانت الأولى في الهدف الأول، وبعد دقائق لم يصد رأسية غانغو.
وفي مباراة الذهاب من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا ضد بايرن ميونخ، حاول دوناروما التصدي لتسديدة كينغسلي كومان إلا أنه لم ينجح في إبعادها عن الشباك.
وبحسب "أس" فإنه إذا أراد باريس سان جيرمان تعديل الكفة أمام بايرن ميونخ فسيحتاج بلا شك إلى أفضل نسخة من دوناروما وإلا فسيكون من المستحيل الفوز في أليانز أرينا يوم الأربعاء.
وبحسب موقع "transfermarkt" فإن دوناروما شارك الموسم الحالي في 26 مباراة مع باريس سان جيرمان تلقى فيها 25 هدفا وحافظ على نظافة الشباك 11 مرة.
وكان دوناروما قد ارتكب خطأ فادحا أمام ريال مدريد في إياب دور الـ16 الموسم الماضي حيث استغل كريم بنزيما هذا الخطأ وسجله منه هدفا بين 3 أهداف ليقلب الميرنغي تأخره 0/2 إلى فوز 3/2 ويتأهل لدور الـ8.