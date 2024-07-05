بيبي يبكي في أحضان رونالدو بعد مغادرة يورو 2024 (فيديو)

أثارت مباراة البرتغال وفرنسا مساء الجمعة في ربع نهائي كأس أوروبا للأمم مشاعر وانفعالات عاطفية مختلفة لدى لاعبي الفريقين، لكن لقطة انهيار المخضرم بيبي مدافع المنتخب البرتغالي بالبكاء عقب خروج فريقه بركلات الترجيح أمام فرنسا، ولحظة مواساته من قبل قائده رونالدو كانت اللقطة الأكثر إثارة لتفاعلات المتابعين عبر منصات التواصل.

وخسر المنتخب البرتغالي أمام نظيره الفرنسي بركلات الترجيح (5 ـ3) بعد نهاية المباراة بالتعادل السلبي في أعقاب 120 دقيقة لم تهتز فيها أي شباك.

وفي حصة الركلات الترجيحية أهدر جواو فيليكس مهاجم تشيلسي الإنجليزي المعار الموسم الماصي لبرشلونة ركلة الترجيح الثالثة للبرتغال قبل أن ينفذ لاعبو فرنسا تسديداتهم بنجاح لتخرج البرتغال من بوابة ربع النهائي.

وعقب المباراة انهار بيبي، الذي أصبح أكبر لاعب يشارك في تاريخ نهائيات كأس أمم أوروبا، بالدموع قبل أن يحتضنه قائده كريستيانو رونالدو ويدعمه في لحظات مؤثرة جدا عقب المباراة.

وبدوره انهار جواو فيليكس بالبكاء بعد خروج منتخب بلاده من المسابقة بركلات الترجيح.

وسدد فيليكس على يمين الحارس الفرنسي مينيان لكن كرته اصطدت من القائم وكانت تلك الركلة الترجيحية الوحيدة التي ضاعت من بين 9 ركلات سددها لاعبو المنتخبين.

وتواجه فرنسا نظيرتها إسبانيا في نصف النهائي يوم الثلاثاء 9 يوليو على ملعب أليانز أرينا، معقل فريق بايرن ميونخ.