لماذا رفض محمدوف 100 مليون دولار لنزال مايويذر؟

رفض المقاتل الشهير حبيب محمدوف عرضاً ضخماً يحصل خلاله على 100 مليون دولار أمريكي للعودة من الاعتزال، ونزال فلويد مايويذر.

وقال علي عبد العزيز مدير أعمال محمدوف، إن الأخير تلقى عرضاً بعد عام واحد من اعتزاله، العام 2020، للعودة إلى فنون القتال المختلطة لخوض نزال مقابل 100 مليون دولار ضد فلويد مايويذر.

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وقال حبيب في جلسة أسئلة وأجوبة في نيويورك، خلال الأسبوع الماضي: " هذه مجرد معركة من أجل المال، لكنني لن أفعلها أبدًا لأنني أحترم المبادئ".

وأضاف:" إذا تحدثت عن مايويذر كرجل، لا أحد يريد أن يكون مثله. انظر إلى محمد علي كلاي. رغم أنه لم يعد بيننا، إلا أنه ألهم مليارات الناس".

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وتابع:" ، أنا معتزل. وعدت أمي بأنني سأعتزل، وسأفي بوعدي.. وإذا طلبت مني أمي أن أعود، ربما أعود. لكن، الآن، قالت لي لا تقاتل، وسأستمع لها".

ورغم أن نزال حبيب ومايويذر لم يتم، فإن مايويذر خاض نزالًا ضد نجم UFC الآخر، كونور ماكغريغور، العام 2017.

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لماذا اعتزل حبيب نورمحمدوف؟

توفي والد حبيب ومدربه، عبد المناف نورمحمدوف، في يوليو 2020، نتيجة مضاعفات الإصابة بفيروس كورونا.

وبعد النزال، أعلن اعتزاله نهائيًا، قائلاً: " لا يمكنني القتال بدون والدي.. عندما اتصلت بي UFC بخصوص نزال جاستن، تحدثت مع والدتي 3 أيام.. لم تكن تريدني أن أقاتل بدون والدي، لكنني وعدتها أن هذه ستكون آخر مرة".

وأتم قائلاً:" إذا أعطيت كلمتي، يجب أن أفي بها. كانت تلك آخر معركة لي".