ميسي يتسبب في ارتفاع أسعار منازل جيرانه بشكل لا يصدق
كشف رجل الأعمال والمدون الشهير باتريك بيت دافيد أن قصره في منطقة "فورت لودرديل"، بمدينة ميامي جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، ازداد سعره بأكثر من 25 مليون دولار منذ انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي، للعيش بجواره.
ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الإثنين، فقد أمضى ميسي الفترة الأولى بعد انتقاله لنادي إنتر ميامي، بعقد عامين ونصف العام مقابل من 50 إلى 60 مليون دولار للموسم الواحد، في شقة يمتلكها، تقع على بُعد ثوان من الشاطئ، لكن زوجته أنتونيلا وأولاده الثلاثة اعتادوا السكن في فيلا واسعة؛ لذا قرَّر ميسي شراء المنزل مقابل 10.75 مليون دولار في سبتمبر الماضي.
وأوضحت الصحيفة، أن "تأثير ميسي لم يقتصر على مسابقة الدوري الأمريكي، ولكن امتد إلى استفادة جيرانه من وجوده، وهذ ما أكده رجل الأعمال باتريك بيت ديفيد".
ويتكون منزل ميسي الجديد من 10 غرف نوم، ومرفأين للزوار، ومسبح، وهو ضمن منطقة يقطنها الأثرياء، ويبعد 15 دقيقة عن ملعب إنتر ميامي.
أما داخل المنزل، فيتميز بتواجد 9 حمامات، ومطبخ إيطالي، وغرفة لياقة بدنية وسبا، وجناح VIP، وشرفة تطل على أفق فورت لودرديل.
كما يضم المنزل المذهل أيضًا سينما وملعب غولف وأجهزة محاكاة للسباقات، ما يوفر فرصًا مثالية لقضاء وقت الفراغ لعائلته.
وقال بيت دافيد، جار ميسي في مقابلة مع "VladTV" ونقلته "ديلي ميل": "حتى الآن ووفق أسعار السوق، ارتفع سعر منزلي 25 مليون دولار، الجميع يريد أن يقطن حي ميسي، إنَّها منطقة تقع على جزيرة، وهناك طريق واحد للوصول إليها، ومؤمنة بشكل كامل".
وأضاف: "منذ سكن ميسي في منزله الجديد، والجميع يأتون بقوارب ليشاهدوا المنازل".
ووفقًا للصحيفة فقد اشترى زميل ميسي في إنتر ميامي، سيرجيو بوسكيتس هو الآخر منزلاً، في الحي جنوب ولاية فلوريدا، مقابل 9 ملايين دولار.