ميسي يتسبب في ارتفاع أسعار منازل جيرانه بشكل لا يصدق

كشف رجل الأعمال والمدون الشهير باتريك بيت دافيد أن قصره في منطقة "فورت لودرديل"، بمدينة ميامي جنوب ولاية فلوريدا الأمريكية، ازداد سعره بأكثر من 25 مليون دولار منذ انتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي، للعيش بجواره.

ووفقًا لما ذكرته صحيفة "ديلي ميل"، اليوم الإثنين، فقد أمضى ميسي الفترة الأولى بعد انتقاله لنادي إنتر ميامي، بعقد عامين ونصف العام مقابل من 50 إلى 60 مليون دولار للموسم الواحد، في شقة يمتلكها، تقع على بُعد ثوان من الشاطئ، لكن زوجته أنتونيلا وأولاده الثلاثة اعتادوا السكن في فيلا واسعة؛ لذا قرَّر ميسي شراء المنزل مقابل 10.75 مليون دولار في سبتمبر الماضي.

وأوضحت الصحيفة، أن "تأثير ميسي لم يقتصر على مسابقة الدوري الأمريكي، ولكن امتد إلى استفادة جيرانه من وجوده، وهذ ما أكده رجل الأعمال باتريك بيت ديفيد".