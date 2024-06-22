يورو 2024: فرنسا تتعادل مع هولندا ليشتعل صراع التأهل بالمجموعة الرابعة

حسم التعادل السلبي مواجهة هولندا وفرنسا، التي أقيمت في إطار مواجهات الجولة الثانية لمرحلة المجموعات في يورو 2024.

وأقيم اللقاء على ملعب ريد بول أرينا في لايبزيغ، ضمن منافسات المجموعة الرابعة، لتكون أول مباراة تنتهي بالتعادل السلبي في البطولة.

لم يضمن أي من الفريقين حتى الآن التأهل إلى دور الستة عشر.

وفشل منتخب فرنسا في استغلال الفرص التي سنحت له على مدار المباراة، والتي تخطت 10 محاولات صريحة.

وألغى الـ VAR هدفًا لصالح هولندا سجله تشافي سيمونز بالدقيقة 69 من متابعة لكرة مرتدة داخل منطقة الجزاء، لوجود تسلل.