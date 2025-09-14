حزن كريستيانو رونالدو بعد مباراة النصر والخلود يثير جدلا (فيديو)

ظهرت علامات الحزن الشديد على وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بعد مباراة الخلود مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري السعودي للمحترفين.

ورغم فوز النصر بثنائية دون رد على حساب الخلود إلا أن رونالدو ظهر حزيناً بعد المباراة.

وتوجه قائد النصر إلى الجماهير وظهرت على وجهه تعبيرات حزينة دون أسباب معلنة من جانب أسطورة كرة القدم العالمية.

ولم يسجل رونالدو في مباراة فريقه ضد الخلود حيث افتتح التسجيل الجناح السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 52 ثم أحرز المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز في الدقيقة 81 هدفاً ثانياً.

وكان رونالدو قد سجل هدفاً لصالح فريقه في لقاء الجولة الأولى ضد التعاون الذي انتهى بفوز النصر بخمسة أهداف دون رد.

ويحمل رونالدو صاحب الـ 40 عاماً لقب هداف دوري روشن للمحترفين في آخر موسمين حيث سجل في الموسم الماضي 25 هدفاً متفوقاً على أقرب منافسيه إيفان توني مهاجم الأهلي بفارق هدفين.

وفاز رونالدو أيضاً باللقب ذاته موسم 2023 – 2024 بعدما سجل 35 هدفاً متفوقاً بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه سالم الدوسري جناح الهلال.