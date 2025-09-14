تأجيل الحكم القضائي بشأن حلّ قيادة حزب الشعب الجمهوري في تركيا 
logo
رياضة

حزن كريستيانو رونالدو بعد مباراة النصر والخلود يثير جدلا (فيديو)

حزن كريستيانو رونالدو بعد مباراة النصر والخلود يثير جدلا (فيديو)
كريستيانو رونالدو قائد النصرالمصدر: رويترز
إرم نيوز
إرم نيوز

ظهرت علامات الحزن الشديد على وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو قائد النصر بعد مباراة الخلود مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الثانية للدوري السعودي للمحترفين.

ورغم فوز النصر بثنائية دون رد على حساب الخلود إلا أن رونالدو ظهر حزيناً بعد المباراة.

أخبار ذات علاقة

ماجد عبدالله يسلم كريستيانو رونالدو "الحذاء الذهبي"

لقطة الأسبوع.. ماجد عبدالله يسلّم كريستيانو رونالدو "الحذاء الذهبي" (فيديو)

 وتوجه قائد النصر إلى الجماهير وظهرت على وجهه تعبيرات حزينة دون أسباب معلنة من جانب أسطورة كرة القدم العالمية.

ولم يسجل رونالدو في مباراة فريقه ضد الخلود حيث افتتح التسجيل الجناح السنغالي ساديو ماني في الدقيقة 52 ثم أحرز المدافع الإسباني إينيغو مارتينيز في الدقيقة 81 هدفاً ثانياً.

وكان رونالدو قد سجل هدفاً لصالح فريقه في لقاء الجولة الأولى ضد التعاون الذي انتهى بفوز النصر بخمسة أهداف دون رد.

أخبار ذات علاقة

لاعبو النصر يحتفلون مع الجماهير بالفوز على الخلود

ليس راغد النجار.. أكثر لاعب أبهر جمهور النصر السعودي أمام الخلود

 ويحمل رونالدو صاحب الـ 40 عاماً لقب هداف دوري روشن للمحترفين في آخر موسمين حيث سجل في الموسم الماضي 25 هدفاً متفوقاً على أقرب منافسيه إيفان توني مهاجم الأهلي بفارق هدفين.

أخبار ذات علاقة

رونالدو يحتفل مع ماني بهدف الأخير في شباك الخلود

جدول ترتيب الدوري السعودي بعد فوز النصر على الخلود

 وفاز رونالدو أيضاً باللقب ذاته موسم 2023 – 2024 بعدما سجل 35 هدفاً متفوقاً بفارق 7 أهداف عن أقرب منافسيه سالم الدوسري جناح الهلال.

 

logo
تابعونا على
من نحن
تواصل معنا
أعلن معنا
سياسة الخصوصية
شروط الإستخدام
جميع الحقوق محفوظة © 2024 شركة إرم ميديا - Erem Media FZ LLC