لماذا فضت "نايكي" شراكتها مع هؤلاء الرياضيين؟
تدفع العلامات التجارية ملايين الدولارات لإنشاء علاقات مع النجوم، رغبة في جعلهم رعاة لمنتجاتها، بهدف زيادة المبيعات.
ووفقا لمجلة "فوربس" فإن المشاهير يزيدون مبيعات العلامات على المدى القصير، ويزيدون الوعي بالعلامة التجارية على المدى الطويل.
ويعتبر المشاهير من أبرز الاستراتيجيات التسويقية التي تستعين بها علامة "نايكي" الأكثر شهرة في عالم الملابس والأدوات الرياضية، إذ تستعين بهم للترويج لمنتجاتها الجديدة أو توسيع سوقها.
لكن ما الذي جعل "نايكي" تفض شراكتها مع هؤلاء النجوم؟
ماريا شارابوفا
زودت "نايكي" لاعبة التنس الروسية "ماريا شارابوفا" بالمضارب والملابس والأحذية منذ أن كانت بعمر 11 عاما، قبل أن تصبح محترفة بعمر الـ14. واستمرت رعاية "نايكي" لشارابوفا حتى عام 2016، حين فشلت لاعبة التنس المحترفة في اختبار المنشطات.
واعترفت شارابوفا وقتها بتعاطي الميلدونيم، وهو عقار لتحسين الأداء، لتعلق "نايكي" شراكتها معها، على الرغم من أن اللاعبة أثبتت أنها تعاطت ذلك المنشط بوصفة طبية.
أوسكار بيستوريوس
عام 2011 عرضت شركة "نايكي" سلسلة إعلانات ظهر فيها العداء الجنوب أفريقي "أوسكار بيستوريوس"، المبتور القدمين وهو على خط البداية، وإلى جانبه شعار العلامة الشهير "فقط افعلها" (Just Do it).
لسوء الحظ، تم القبض على بيستوريوس عام 2013 للاشتباه به في قتل صديقته، وهنا سارعت "نايكي" لإصدار بيان تقدمت فيه بالعزاء للناجين من حادثة إطلاق النار، وعلى الرغم من ذلك تعرضت العلامة الشهيرة لانتقادات واسعة من الجمهور والصحافة لعدم سحب إعلان "بيستوريوس".
كما دعا البعض نايكي إلى إسقاط بيستوريوس بسرعة من قائمتها.
وفعلا علقت الشركة عقدها مع العداء على الفور، لكنها لم تنهِ العلاقة رسميًا حتى سبتمبر 2014، عندما أدين بيستوريوس بارتكاب جريمة القتل.
راي رايس
تعاونت نايكي مع لاعب كرة القدم الأمريكي راي رايس للترويج لمعداتها الخاصة بالطقس البارد، التي صنعتها خصيصا لمباراة السوبر بول، عام 2013.
لكن سرعان ما ألغت العلامة تعاقدها مع نجم الكرة عام 2014، بعد تسريب فيديو له وهو يلكم خطيبته آنذلك "جاناي بالمر" في مصعد أحد كازينوهات ولاية نيوجيرسي.
لانس أرمسترونج
نايكي لم تدعم سائق الدراجات لانس أرمسترونج في حملاتها الدعائية فحسب، بل ساهمت أيضا في دعم مؤسسته الخيرية الخاصة برعاية مرضى السرطان.
ومن المعروف أن أرمسترونج واجه طوال مسيرته في مجال ركوب الدراجات، عدة اتهامات بالغش، لكنه كان ينفيها بشكل متواصل. لكن في عام 2012 وجد تحقيق أجرته وكالة USADA أن أرمسترونج يستخدم العديد من الأدوية المعززة للأداء، كما اكتشفوا أنه ضغط على زملائه في الفريق لفعل الأمر ذاته على مدار سنوات.
وبحسب صحيفة "ذا جارديان" اعتبر المحققون أن ما فعله أرمسترونج هو أسوأ فضيحة تعاطي منشطات في تاريخ رياضة ركوب الدراجات.
وفي أكتوبر عام 2012 أنهت نايكي علاقتها بسائق الدراجات الشهير، لكنها حافظت على علاقتها بمؤسسة دعم مرضى السرطان التي استقال من منصبه كرئيس لها.
كيري إيرفينغ
ليس ضروريا أن يرتكب الرياضي فعلة فظيعة ليخسر صفقات التعاون مع العلامات العالمية، ففي بعض الأوقات يمكن لكلمة أن تدمر تلك الصفقات.
يعود ارتباط لاعب كرة السلة كيري إيرفينغ بـ"نايكي" إلى العام 2011، أي قبل أن يوقع عقده مع الـ NBA.
وفي غضون 3 سنوات أطلق اللاعب خط أحذية خاصا به بالتعاون مع العلامة، حقق المرتبة الثانية في المبيعات بعد خط اللاعب الأكثر شهرة ليبرون جيمز.
لسوء الحظ تلطخ اسم إيرفينغ بعد ترويجه لمنشورات "معادية للسامية" عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي عام 2022.
وعلى الرغم من الاعتذار العلني الذي قدمه لاعب كرة السلة عبر وسائل الإعلام، فإن "نايكي" أنهت تعاونها معه قبل أشهر من انتهاء صلاحية العقد.