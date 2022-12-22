لماذا فضت "نايكي" شراكتها مع هؤلاء الرياضيين؟

تدفع العلامات التجارية ملايين الدولارات لإنشاء علاقات مع النجوم، رغبة في جعلهم رعاة لمنتجاتها، بهدف زيادة المبيعات.

ووفقا لمجلة "فوربس" فإن المشاهير يزيدون مبيعات العلامات على المدى القصير، ويزيدون الوعي بالعلامة التجارية على المدى الطويل.

ويعتبر المشاهير من أبرز الاستراتيجيات التسويقية التي تستعين بها علامة "نايكي" الأكثر شهرة في عالم الملابس والأدوات الرياضية، إذ تستعين بهم للترويج لمنتجاتها الجديدة أو توسيع سوقها.

لكن ما الذي جعل "نايكي" تفض شراكتها مع هؤلاء النجوم؟