لماذا فضت "نايكي" شراكتها مع هؤلاء الرياضيين؟

أوسكار بيستوريوس

عام 2011 عرضت شركة "نايكي" سلسلة إعلانات ظهر فيها العداء الجنوب أفريقي "أوسكار بيستوريوس"، المبتور القدمين وهو على خط البداية، وإلى جانبه شعار العلامة الشهير "فقط افعلها" (Just Do it).

لسوء الحظ، تم القبض على بيستوريوس عام 2013 للاشتباه به في قتل صديقته، وهنا سارعت "نايكي" لإصدار بيان تقدمت فيه بالعزاء للناجين من حادثة إطلاق النار، وعلى الرغم من ذلك تعرضت العلامة الشهيرة لانتقادات واسعة من الجمهور والصحافة لعدم سحب إعلان "بيستوريوس".

كما دعا البعض نايكي إلى إسقاط بيستوريوس بسرعة من قائمتها.

وفعلا علقت الشركة عقدها مع العداء على الفور، لكنها لم تنهِ العلاقة رسميًا حتى سبتمبر 2014، عندما أدين بيستوريوس بارتكاب جريمة القتل.