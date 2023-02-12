ترتيب الدوري الإيطالي: رابيو يمنح يوفنتوس الفوز على فيورنتينا (فيديو)

ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 29 نقطة من 21 مباراة في المركز العاشر علما أنه قد تم خصم 15 نقطة من رصيد الفريق بسبب مخالفات، في حين يملك فيورنتينا 24 نقطة في المركز الـ13.

ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع نانت يوم الخميس في الدوري الأوروبي قبل مواجهة سبيزيا في الدوري الإيطالي ثم يلعب مع نانت مجددا.

وفي وقت لاحق يلعب نابولي المتصدر مع كريمونيزي الأخير.