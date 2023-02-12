ترتيب الدوري الإيطالي: رابيو يمنح يوفنتوس الفوز على فيورنتينا (فيديو)
من المقرر أن يلعب يوفنتوس مع نانت في الدوري الأوروبي قبل مواجهة سبيزيا في الدوري الإيطالي.
منح لاعب الوسط ادريان رابيو ناديه يوفنتوس فوزا مهما بنتيجة 1/0 على فيورنتينا في الجولة الـ22 من الدوري الإيطالي اليوم الأحد.
وجاء الهدف الوحيد في المباراة في الدقيقة 34 من ضربة رأسية لرابيو بعد كرة عرضية متقنة من أنخيل في ماريا.
ورفع الفوز رصيد يوفنتوس إلى 29 نقطة من 21 مباراة في المركز العاشر علما أنه قد تم خصم 15 نقطة من رصيد الفريق بسبب مخالفات، في حين يملك فيورنتينا 24 نقطة في المركز الـ13.
ومن المقرر أن يلعب يوفنتوس مع نانت يوم الخميس في الدوري الأوروبي قبل مواجهة سبيزيا في الدوري الإيطالي ثم يلعب مع نانت مجددا.
وفي وقت لاحق يلعب نابولي المتصدر مع كريمونيزي الأخير.