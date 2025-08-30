بـ 200 مليون يورو.. ريال مدريد يصدم ناديًا إنجليزيًا أراد تشواميني

حدد نادي ريال مدريد سعرًا خياليًا للتخلي عن نجمه الفرنسي أوريلين تشواميني، بعدما رفض عرضًا من أحد أندية الدوري الإنجليزي الممتاز الساعية لضمه هذا الصيف.

أخبار ذات علاقة هل يندم ريال مدريد على رحيل لوكا مودريتش؟

تشواميني تحوّل إلى قطعة أساسية في تشكيلة الميرينغي منذ وصوله إلى البرنابيو، مع كارلو أنشيلوتي كان لاعبًا لا غنى عنه، وبعد بداية متواضعة للموسم الماضي أنهى العام بأداء قوي.

ومع قدوم تشابي ألونسو هذا الموسم، ازدادت أهميته بعدما واصل تقديم مستوى مميز منح الفريق توازنًا وصلابة في وسط الملعب.

ورغم محاولات أندية إنجليزية خطفه، فإن إدارة ريال مدريد حسمت موقفها برفض البيع، بل ووضعت سعرًا ضخمًا يقارب المستحيل.

ووفقًا لموقع "ديفنسا سنترال"، فإن النادي الملكي لن يجلس إلى طاولة المفاوضات إلا مع من يضع 200 مليون يورو على الطاولة، في خطوة تؤكد أن النادي يراهن على استمرارية اللاعب، ويثق أن هذا المبلغ لن يُدفع في سوق الانتقالات الحالي.

أخبار ذات علاقة بسبب التحكيم.. تشواميني يحرج نجم برشلونة على الهواء (فيديو)

ألونسو يتمسك بتشواميني

تشابي ألونسو أبدى منذ اليوم الأول إعجابه الكبير بإمكانات تشواميني، واعتبره عنصرًا ثابتًا في خططه، فقدرته على قطع الهجمات المرتدة، ومنح الفريق استقرارًا دفاعيًا واضحًا، جعلاه أحد أهم عناصر التوازن.

كما يضيف الفرنسي قيمة فنية بمرونته في اللعب كمحور ارتكاز أو قلب دفاع، ما يمنح المدرب إمكانية تغيير الرسم التكتيكي أثناء المباراة من دون الحاجة إلى تبديلات، إذ استخدم ألونسو هذا الحل بالفعل في الدقائق الأخيرة لحسم النتائج.

لهذا السبب، بعث المدرب رسالة واضحة إلى إدارة النادي برفض أي عرض، مؤكدًا أن بقاء تشواميني لا يقبل النقاش.