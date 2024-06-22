رسميا.. أول منتخب يغادر يورو 2024

باتت بولندا أول منتخب يغادر سباق كأس أمم أوروبا 2024 منذ الدور الأول وذلك عقب الخسارة مساء الجمعة (3 ـ 1) أمام النمسا في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة.

وتلقى رفاق الحارس تشيزني خسارتهم الثانية تواليا بعد أن تكبدوا هزيمة أولى أمام المنتخب الهولندي في افتتاح مبارياتهم في المسابقة، ليظل رصيدهم خاليا من النقاط فيما تأكدوا من إنهاء المجموعة في المركز الرابع والأخير حتى في حال الفوز في الجولة الثالثة والأخيرة.

وفي نظام مسابقة أمم أوروبا، التي أصبحت منذ 2016 تشهد مشاركة 24 منتخب، بتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة بجانب 4 منتخبات من بين أفضل أصحاب المركز الثالث بين المجموعات الست، لكن رفاق النجم ليفاندوفسكي لن يكون بإمكانهم إنهاء المجموعة في المركز الثالث بعد الخسارة الثانية اليوم أمام النمسا.