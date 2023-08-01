هبة سعدية تكتب بالتاريخ كأول فلسطينية تشارك في تحكيم مباراة بكأس العالم للسيدات

وهذا أحدث الإنجازات العربية التي تشهدها النسخة الحالية من البطولة المقامة في أستراليا ونيوزيلندا، حيث أصبح المغرب أول منتخب عربي على الإطلاق يشارك في البطولة.

كما أصبحت ابتسام الجريدي صاحبة أول هدف عربي في البطولة عندما قادت منتخب المغرب للفوز 1-صفر على كوريا الجنوبية ليتجاوز الخسارة الثقيلة 6-1 في مباراته الأولى أمام ألمانيا.

وأصبحت المدافعة المغربية نهيلة بنزينة أول لاعبة ترتدي الحجاب في كأس العالم للسيدات.