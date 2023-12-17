ترتيب الدوري الإسباني.. برشلونة يتعثر أمام فالنسيا

بيلباو يهزم أتلتيكو مدريد

وفي مباراة أخرى، سجل جوركا جوروزيتا ونيكو وليامز هدفين في الشوط الثاني ليمنحا أتليتيك بيلباو الفوز 2-صفر على أتلتيكو مدريد، مما دفع الفريق القادم من الباسك للتقدم في جدول ترتيب دوري الدرجة الأولى الإسباني، ليقترب بنقطتين من المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا.

ولم يخسر أتليتيك بيلباو على أرضه منذ خسارته أمام ريال مدريد في المباراة الافتتاحية للموسم في أغسطس الماضي، وهيمن فريق المدرب إرنستو فالبيردي على مجريات اللقاء اليوم لكنه شعر بالإحباط في كثير من الأحيان بسبب الأداء المُلهم ليان أوبلاك حارس أتليتيكو، الذي تصدى للعديد من الكرات بشكل جيد ليحافظ على نظافة شباكه.

وبدا أتلتيكو بقيادة مدربه دييغو سيميوني مشتتا وبعيدا عن المستوى المرتفع الذي ساعده في تغلب على لاتسيو 2-صفر يوم الأربعاء الماضي ليضمن صدارة المجموعة الخامسة بدوري أبطال أوروبا، وهي المرة الأولى منذ 2016 التي يصل فيها الفريق إلى مراحل خروج المغلوب كمتصدر لمجموعته.

وتحت ضغط من بيلباو الواثق والذي خاض المباراة بدون هزيمة في آخر ثماني مباريات بجميع المسابقات، صمد الفريق حتى الدقيقة 51 عندما قام إيناكي وليامز بمجهود فردي رائع ليصنع هدف الافتتاح.

فقد راوغ اللاعب ثلاثة من لاعبي أتلتيكو، ومرر إلى أندير هيريرا الذي ارسل تمريرة عرضية متقنة لجوروزيتا عند القائم البعيد ليسكن الأخير الكرة الشباك.

وحسم نيكو وليامز النقاط الثلاث بتسديدة رائعة في الزاوية العليا بعدها بنحو 13 دقيقة. وتحت ضغط من اثنين من المدافعين عند الجانب الأيمن من منطقة الجزاء، اندفع الجناح الإسباني البالغ من العمر 21 عاما بالكرة إلى الداخل وأطلق تسديدة لا تصد في الشباك.

ويحتل بيلباو المركز الخامس في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 32 نقطة، بفارق نقطتين خلف برشلونة وأتلتيكو مدريد، ولكل منهما مباراة مؤجلة.

ويتصدر جيرونا الترتيب برصيد 41 نقطة بفارق نقطتين عن ريال مدريد.