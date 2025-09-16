ريال مدريد وآرسنال والهلال.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تنطلق مساء اليوم الثلاثاء منافسات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا بمواجهات مثيرة على رأسها لقاء ريال مدريد الإسباني ضد مارسيليا الفرنسي.

ويلتقي يوفنتوس الإيطالي منافسه بروسيا دورتموند الألماني كما يلعب آرسنال الإنجليزي أمام مضيفه أتلتيك بلباو الإسباني.

وتشهد منافسات دوري أبطال آسيا للنخبة مواجهة بين الهلال السعودي وضيفه الدحيل القطري كما يواجه شباب الأهلي الإماراتي ضيفه تراكتور الإيراني.

وتقام مواجهات مثيرة في الدوري التونسي حيث يلتقي الأولمبي الباجي مع الملعب التونسي كما يواجه الترجي منافسه نجم المتلوي ويلعب النجم الساحلي مع شبيبة القيروان.

وفيما يلي مواعيد مباريات اليوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 بتوقيت مكة المكرمة والقنوات الناقلة:

دوري أبطال أوروبا

أتلتيك بلباو وآرسنال – 7:45 مساءً – bein sports 1

ريال مدريد ومارسيليا – 10:00 مساءً – bein sports 1

يوفنتوس وبروسيا دورتموند -10:00 مساءً – bein sports 4

دوري أبطال آسيا للنخبة

شباب الأهلي وتراكتور – 7:00 مساءً – bein sports 3 والكأس 6

الهلال والدحيل – 9:15 مساءً – bein sports 2 والكأس 5

الدوري التونسي

الأولمبي الباجي والملعب التونسي – 5:30 مساءً – القناة التونسية

الترجي ونجم المتلوي – 5:30 مساءً – الوطنية التونسية

النجم الساحلي وشبيبة القيروان – 5:30 مساءً – الوطنية التونسية 2