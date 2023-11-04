الخاطفون يتعهدون بإطلاق سراح والد لويس دياز

وأعلن متمردو جيش التحرير الوطني، في وقت لاحق، مسؤوليتهم عن الهجوم، وقدموا لعائلة دياز بصيص أمل، ووعدوا بإطلاق سراح لويس مانويل في غضون "ساعات".

وقال ممثل الجماعة، خوان كارلوس كويلار: "يجب أن ندرك أن الوضع الذي سمعتموه في الأخبار صحيح، وأن جيش التحرير الوطني سيطلق سراح والد السيد دياز في أقرب وقت ممكن".

وكشفت الجماعة، الآن، أنها بدأت عملية إطلاق سراح لويس مانويل.

وقالت في بيان حصلت عليه إل كولومبيانو: "نحيّي كولومبيا ومنطقة البحر الكاريبي".

وأضافت: "نحن نتضامن مع العائلات التي تعاني من الألم والمآسي بسبب البطالة والعنف الإجرامي الذي تمارسه القوات شبه العسكرية والتخلّي عن الدولة".