بعد أيام من قراره اللعب لمنتخب تونس.. اسماعيل الغربي ينتقل للدوري الألماني

اقترب الدولي التونسي اسماعيل الغربي من التعاقد مع نادي أوغسبورغ الألماني بعد توصل الأخير إلى اتفاق مبدئي مع سبورتنغ براغا البرتغالي للحصول على خدمات الغربي لمدة موسم واحد على سبيل الإعارة مع خيار الشراء بشكل نهائي.

وانضم لاعب الوسط إسماعيل الغربي (21 عاما) رسميا لمنتخب تونس ليبدأ يوم الخميس المقبل مشواره الدولي في حال شارك في مباراة تونس وليبيريا في الجولة السابعة من تصفيات كأس العالم 2026.

التحاق الغربي بصفوف منتخب نسور قرطاج جاء بعد محاولات متواصلة من الاتحاد التونسي لكرة القدم الذي نجح في إقناع الغربي بتغيير جنسيته الدولية واللعب لتونس بعد أن كان خاض بعض المباريات مع منتخب إسبانيا للشباب باعتبار أنه يحمل أيضا الجنسية الإسبانية من جهة والدته.

ووفقا لمصادر إخبارية قريبة من معسكر المنتخب التونسي، أين يوجد اسماعيل الغربي استعدادا لمباراة تصفيات كأس العالم، من المنتظر أن يوقع اللاعب رسميا عقد انتقاله لنادي أوغسبورغ بعد إنهاء كل الإجراءات وإجراء الفحوص الطبية لتوقيع العقد.

وتنتهي فترة الانتقالات الصيفية في ألمانيا بحلول منتصف ليلة الثلاثاء 2 سبتمبر الجاري.

وكان إسماعيل الغربي قد غاب مساء أمس الأحد عن مواجهة فريقه براغا ضد ريو آفي ضمن الدوري البرتغالي، في حين قالت وسائل إعلام أنه تحوّل إلى ألمانيا لإجراء الفحوص الطبية وتوقيع عقود انتقاله لأوغسبورغ.

ويضم نادي أوغسبورغ في صفوفه أيضًا الدولي التونسي إلياس سعد الذي انضم للفريق الناشط في الدوري الألماني (البوندسليغا) قبل بداية الموسم قادما من نادي سانت باولي.

وكان أوغسبورغ خسر مساء السبت أمام بايرن ميونخ (3 ـ 2) في مباراة أقيمت لحساب الجولة الثانية من البوندسليغا بعد أن كان بدأ منافسات الموسم الجديد بالفوز على فريبورغ (3 ـ 1).