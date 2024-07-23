اقترب نادي ليفربول الإنجليزي، من الحصول على توقيع الياباني، تاكيفوسا كوبو نجم ريال سوسيداد، حيث وصلت الصفقة إلى مراحلها الأخيرة.

وكشفت شبكة (TEAMtalk) أن ليفربول على وشك توقيع أول توقيع له في عصر آرني سلوت، وهو نجم ريال سوسيداد تاكيفوسا كوبو.

وأوضحت: "المفاوضات في المراحل النهائية، وسيتم الحصول على توقيع اللاعب في غضون ساعات".

وواصلت: "ليفربول يبحث عن جناح أيمن جديد يمكن أن يكون بديلاً على المدى الطويل عن محمد صلاح، ويعتبر الدولي الياباني أحد أفضل اللاعبين الشباب في هذا المركز في الدوري الإسباني".

واختتمت: "وكلاء اللاعب يقومون الآن بوضع اللمسات النهائية لانتقال اللاعب إلى الليفر، بعد قبول عرض بقيمة 55 مليون جنيه إسترليني".

ويسعى آرني سلوت، المدير الفني الجديد لفريق ليفربول، إلى إجراء تعزيزات جديدة في صفوف الريدز قبل بداية الموسم الجديد.

وخلال الموسم الأخير مع ريال سوسيداد، لعب كوبو 41 مباراة في جميع المسابقات، وسجل 7 أهداف وصنع 5.

وانضم كوبو، 22 عامًا، إلى ريال سوسيداد من ريال مدريد مقابل 5.5 مليون جنيه إسترليني فقط في صيف عام 2022.

ومنذ ذلك الحين، شارك في 85 مباراة مع النادي الإسباني، وسجل 16 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة في هذه العملية.