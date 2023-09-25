تشافي يعلق على خسارة ريال مدريد وتألق غافي
أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن سعادته بمواصلة فريقه لصدارة الليغا، خاصة بعد خسارة ريال مدريد أمام منافسه أتلتيكو مدريد، مساء الأحد، في الديربي.
وقال تشافي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قبل مباراة ريال مايوركا، التي تجمعهما، مساء الثلاثاء: "لقد شاهدت الديربي، لقد كانت مباراة رائعة، والنتيجة إيجابية للغاية بالنسبة لأتلتيكو مدريد، وهو أمر مهم للغاية، وليس لدي شيء يمكن قوله عن أنشيلوتي أو مدريد".
وعن استمرار صدارته لليغا، أشار: "نحن لا نعمل على التوقعات نذهب مباراة تلو الأخرى، لدينا بعض المباريات المعقدة وإذا كنا متصدرين حاليا فهذا لأننا نقوم بالأمور بشكل جيد ونلعب بشكل جيد أيضًا، نحن نعيش أسبوعا مثاليا، بدأ بتجديد عقدي، ثم انتصار لبرشلونة، وهزيمة ريال مدريد وأصبحنا مُتصدرين".
وأردف: "دائمًا أرى ريال مدريد فريقًا قويًا، لكن مثل جميع الفرق لديه نقاط قوة وضعف، وعندما يقترب موعد مباراتنا ضدهم سوف أقوم بتحليل الأمور بشكل أكبر".
غافي
وتطرق تشافي للحديث عن لاعبه المتألق غافي، قائلا: "هو الروح والقلب والعاطفة.. إنه لاعب كرة قدم متكامل وهو مهم جدًا للفريق ويقوم بعمل جيد جدًا في إضافة الأرقام الهجومية مثل التمريرات الحاسمة والأهداف، وهذا مهم جداً".
عثماني ديمبلي
وبسؤاله عن عثمان ديمبلي وعدم تألقه بشكل كبير مع باريس سان جيرمان، حتى الآن، شدد تشافي: "لم أشاهد مباريات باريس سان جيرمان، ولست قلقًا، أنا قلق بشأن المنافسين في الليغا ودوري أبطال أوروبا، برشلونة مستمر من دونه، لقد وجدنا الحلول، لكن ليس لدي أي ضغينة تجاه ديمبلي، أنا أحبه كثيرًا وأحترمه".
ويحتل برشلونة صدارة ترتيب الليغا برصيد 16 نقطة، بعد فوزه الأخير على سيلتا فيغو في مباراة مثيرة شهدت تسجيل ثلاثة أهداف في تسع دقائق، بينما يحتل ريال مايوركا المركز السادس عشر برصيد 6 نقاط.
ويرغب برشلونة بالحفاظ على صدارة جدول الترتيب بعد خسارة غريمه التقليدي ريال مدريد أمس من أتلتيكو مدريد.
والتقى برشلونة بمنافسه مايوركا في 62 مباراة بالدوري الإسباني، حيث فاز الفريق الكتالوني في 39 مباراة، وتعادل في 10 مباريات، وخسر في 13 مباراة