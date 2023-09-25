تشافي يعلق على خسارة ريال مدريد وتألق غافي

أعرب تشافي هيرنانديز، المدير الفني لفريق برشلونة، عن سعادته بمواصلة فريقه لصدارة الليغا، خاصة بعد خسارة ريال مدريد أمام منافسه أتلتيكو مدريد، مساء الأحد، في الديربي.

وقال تشافي، في مؤتمر صحفي اليوم الاثنين، قبل مباراة ريال مايوركا، التي تجمعهما، مساء الثلاثاء: "لقد شاهدت الديربي، لقد كانت مباراة رائعة، والنتيجة إيجابية للغاية بالنسبة لأتلتيكو مدريد، وهو أمر مهم للغاية، وليس لدي شيء يمكن قوله عن أنشيلوتي أو مدريد".