الأهلي يستهل مشواره بدوري أبطال أفريقيا بفوز درامي على الاتحاد المنستيري في تونس

أحداث المباراة

سيطر الأهلي بقيادة مدربه السويسري الجديد مارسيل كولر على مجريات الشوط الأول لكن دون خطورة حقيقية على مرمى أصحاب الأرض.

وأرسل البرازيلي برونو سافيو مهاجم الأهلي الجديد ضربة رأس تصدى لها حارس المنستيري البشير بن سعيد في الدقيقة 16.

وسدد أكرم توفيق أعلى العارضة في الدقيقة 51، بينما هدد أحمد عبد القادر مرمى أصحاب الأرض في الدقيقة 73 بتسديدة أبعدها بن سعيد.

وبعدها بخمس دقائق أرسل أكرم توفيق تمريرة عرضية استقبلها البديل محمد شريف بضربة رأس مرت أعلى العارضة.

وحصل الأهلي على ضربة حرة على حدود منطقة الجزاء في الثواني الأخيرة، انبرى لها على معلول، الذي لعب عرضية متقنة حولها محمد عبدالمنعم في المرمى التونسي.

ولعب الأهلي المصري ضد الاتحاد المنستيري التونسي، اليوم الأحد للمرة الأولى في أي مناسبة رسمية أو ودية، وانتهت بفوز المارد الأحمر.

وصعد الاتحاد المنستيري إلى دور الـ32 بعد تخطيه عقبة الجيش الرواندي في الدور التمهيدي بالفوز في تونس بنتيجة 3-0 بعد الخسارة في رواندا بنتيجة 1-0.