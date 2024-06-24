الوحدات يضرب موعدًا مع الحسين إربد في نهائي كأس الأردن (فيديو)

ولم يسبق أن فاز الحسين إربد بلقب كأس الأردن خلال تاريخه في مواجهة الوحدات الذي توج باللقب من قبل 11 مرة.

وفاز الحسين إربد بلقب الدوري الأردني للمرة الأولى في تاريخه ويأمل في حصد الثنائية المحلية لأول مرة أيضًا.