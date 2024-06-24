الوحدات يضرب موعدًا مع الحسين إربد في نهائي كأس الأردن (فيديو)
حجز الوحدات مقعده في نهائي كأس الأردن بفوز صعب على حساب منافسه شباب الأردن بنتيجة 1-0 في المباراة التي أقيمت مساء الأحد بإستاد "عمان" الدولي في دور الأربعة.
وسجل هدف الوحدات اللاعب بيرنارد هنري في الدقيقة 71 من عمر المباراة.
وتأهل الوحدات بشكل رسمي إلى المباراة النهائية للبطولة علمًا بأنه حامل لقب آخر نسخة لكأس الأردن.
وصعد الحسين إربد إلى المباراة النهائية في وقت سابق بتغلبه على السلط بنتيجة 3-1 بركلات الترجيح بعد التعادل بنتيجة 1-1 بإستاد "الحسن" في نصف النهائي.
تقدم أدهم القرشي في الدقيقة 72 لصالح الحسين إربد وتعادل عدي القرا للسلط في الدقيقة 76.
ولجأ الفريقان إلى ركلات الترجيح والتي أضاع خلالها ثلاثي السلط محمد زريقات وأحمد العجارمة ومحمود الموافي.
ولم يسبق أن فاز الحسين إربد بلقب كأس الأردن خلال تاريخه في مواجهة الوحدات الذي توج باللقب من قبل 11 مرة.
وفاز الحسين إربد بلقب الدوري الأردني للمرة الأولى في تاريخه ويأمل في حصد الثنائية المحلية لأول مرة أيضًا.