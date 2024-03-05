موسم برشلونة القادم يتلقى ضربة مبكرة
ألقت صحيفة "سبورت" الضوء على الموقف الصعب الذي يعيشه نادي برشلونة اقتصاديا، ما قد يؤثر أيضا على الميركاتو الصيفي المقبل.
وقالت "سبورت" في تقريرها، اليوم الثلاثاء: "يواجه برشلونة صيفًا صعبًا للغاية على صعيد سوق الانتقالات، ومن دون قرار من النادي ببيع لاعبين أساسيين بأفضل سعر ممكن لجمع مبالغ ضخمة - مع موافقة هؤلاء اللاعبين على الرحيل - لن تكون هناك إمكانية للاستثمار".
وأضاف التقرير: "تتمثل فكرة خوان لابورتا، رئيس برشلونة، في التعاقد مع نجم واحد على الأقل ومحاولة ضم لاعبين آخرين في صفقات انتقال مجانية، ولكن فكرة اللاعب السوبر لن يتم تقييمها إلا إذا تم تحقيق عائدات مالية بقيمة حوالي 200 مليون يورو، وهو أمر ممكن، ولكن يُنظر إليه اليوم على أنه مستحيل، ولهذا السبب يحاول ديكو، المدير الرياضي للفريق، إيجاد حلول مبتكرة لمحاولة تقوية الفريق من دون تحمل تكاليف باهظة".
وتابع التقرير: "لقد فعلها في الصيف الماضي، بضم غوندوغان وإينيغو مارتينيز (لاعبين أحرار)، أو المعارين كانسيلو وجواو فيليكس، والآن يجب عليه تحقيق ذلك مع وجود عائق يتمثل في التحكم الصارم في سقف الرواتب، يدرك ديكو الصعوبات وسيوضح ذلك للمدرب القادم".
ويعيش فريق برشلونة أسوأ فتراته خلال الفترة الأخيرة، بعد تقديم الفريق مستويات متبانية، وإعلان تشافي الرحيل عن الفريق نهاية الموسم.
وأشارت الصحيفة: "كان أحد اللاعبين الذين تم تقييمهم لشهر يناير بسبب إصابة غافي هو جورجينيو، لاعب آرسنال، وهو لاعب يعرف ديكو إمكانياته بشكل تام، وقد لعب دورًا جيدًا في فريق أرتيتا، وينتهي عقده نهاية الموسم، وسيكون سعيدًا بالتوقيع مع برشلونة، وهو نادٍ أراد ضمه منذ بضع سنوات".
وتابع: "كان المدير الرياضي لبرشلونة قد حدد هدفًا بعدم التعاقد مع لاعبين تجاوزوا 30 عامًا؛ للحفاظ على توازن الفريق، لكن قد يكون هذا الصيف استثناءً؛ إذ قد يتم التعاقد مع أي لاعب تقريبًا إذا كان يتمتع بجودة عالية، ويمثل إضافة قوية للفريق الحالي".