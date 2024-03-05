موسم برشلونة القادم يتلقى ضربة مبكرة

ألقت صحيفة "سبورت" الضوء على الموقف الصعب الذي يعيشه نادي برشلونة اقتصاديا، ما قد يؤثر أيضا على الميركاتو الصيفي المقبل.

وقالت "سبورت" في تقريرها، اليوم الثلاثاء: "يواجه برشلونة صيفًا صعبًا للغاية على صعيد سوق الانتقالات، ومن دون قرار من النادي ببيع لاعبين أساسيين بأفضل سعر ممكن لجمع مبالغ ضخمة - مع موافقة هؤلاء اللاعبين على الرحيل - لن تكون هناك إمكانية للاستثمار".

وأضاف التقرير: "تتمثل فكرة خوان لابورتا، رئيس برشلونة، في التعاقد مع نجم واحد على الأقل ومحاولة ضم لاعبين آخرين في صفقات انتقال مجانية، ولكن فكرة اللاعب السوبر لن يتم تقييمها إلا إذا تم تحقيق عائدات مالية بقيمة حوالي 200 مليون يورو، وهو أمر ممكن، ولكن يُنظر إليه اليوم على أنه مستحيل، ولهذا السبب يحاول ديكو، المدير الرياضي للفريق، إيجاد حلول مبتكرة لمحاولة تقوية الفريق من دون تحمل تكاليف باهظة".