صلاح يرقص في حفل زفاف محمد هاني (فيديو)

وحرص صلاح على التواجد في حفل زفاف محمد هاني، ومشاركة لاعب الأهلي فرحته، بعد أيام قليلة من مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.

وقام صلاح بالاحتفال مع محمد هاني وعروسه، ورقص على أنغام أغنية للمطرب محمد حماقي، الذي كان واقفًا على المسرح وقام بأداء أغانيه.

وفي لقطة أخرى قام صلاح بالغناء مع محمد حماقي.