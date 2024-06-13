صلاح يرقص في حفل زفاف محمد هاني (فيديو)
تواجد النجم المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في حفل زفاف محمد هاني لاعب الأهلي المصري، الذي أقيم في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، بأحد فنادق العاصمة الإدارية الجديدة.
وحرص صلاح على التواجد في حفل زفاف محمد هاني، ومشاركة لاعب الأهلي فرحته، بعد أيام قليلة من مباراة منتخب مصر ضد غينيا بيساو، في التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم.
وقام صلاح بالاحتفال مع محمد هاني وعروسه، ورقص على أنغام أغنية للمطرب محمد حماقي، الذي كان واقفًا على المسرح وقام بأداء أغانيه.
وفي لقطة أخرى قام صلاح بالغناء مع محمد حماقي.
ويحتفل محمد هاني لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر بزواجه من شقيقة زوجة حسام غالي لاعب الأهلي السابق؛ عضو مجلس الإدارة الحالي.