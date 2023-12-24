نادي الاتحاد يعلن إصابة أحمد بامسعود بقطع في الرباط الصليبي

وخاض بامسعود، البالغ من العمر 28 عاما، 15 مباراة مع الاتحاد في الدوري هذا الموسم.

وبذلك يفتقد الاتحاد سداسي خط الدفاع لويس فيليبي بسبب الإصابة وعدم قيد أحمد حجازي محليا بسبب تعرضه لقطع في الرباط الصليبي نهاية الموسم الماضي وهي الإصابة نفسها التي أبعدت أحمد شراحيلي مطلع الموسم الجاري وكذلك إصابة بامسعود بالإضافة لخضوع مهند الشنقيطي وعمر هوساوي لجراحة.

ويحتل فريق المدرب مارسيلو غاياردو المركز السادس في ترتيب الدوري برصيد 28 نقطة من 17 مباراة، كما ودع منافسات كأس العالم للأندية من الدور الثاني بالخسارة 3-1 أمام الأهلي المصري.

ويستضيف الاتحاد منافسه النصر يوم الثلاثاء في قمة الجولة الـ17 من الدوري السعودي في مواجهة جديدة بين النجمين البرتغالي كريستيانو رونالدو مهاجم النصر والفرنسي كريم بنزيما نجم الاتحاد.

وخسر الاتحاد، بطل الدوري السعودي الموسم الماضي، 5 مرات الموسم الحالي في المسابقة وحقق الفوز 8 مرات وتعادل 4 مرات ليحصد 28 نقطة ويحتل المركز السادس ويتأخر بـ22 نقطة عن الهلال المتصدر الذي لعب مباراة أقل من الاتحاد.