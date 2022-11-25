حقيقة حصول لاعبي المنتخب السعودي على سيارات رولز رويس فانتوم عقب الفوز على الأرجنتين

أشارت تقارير صحفية من أمريكا الجنوبية إلى أن لاعبي المنتخب السعودي حصلوا على سيارات كمكافأة لهم عقب الفوز المفاجئ بهدفين مقابل هدف على الأرجنتين في افتتاح مباريات الفريقين في كأس العالم في قطر، يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت صحيفة "El Universo" في الإكوادور، إن الأمير محمد بن سلمان ولي عهد السعودية، ورئيس مجلس الوزراء، أهدى كل لاعبي الأخضر سيارات "رولز رويس فانتوم" باهظة الثمن.

وعقب الفوز وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود على ما اقترحه ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان أن يكون، يوم الأربعاء الماضي، عقب الانتصار بيوم واحد إجازة لجميع الموظفين في كافة قطاعات الدولة، والقطاع الخاص، والطلاب والطالبات في جميع المراحل التعليمية، بمناسبة فوز المنتخب السعودي على المنتخب الأرجنتيني في كأس العالم.

وأشارت الصحيفة إلى أنه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي يهب فيها أحد أفراد العائلة المالكة في المملكة سيارة رولز رويس للاعبين، إذ إنه في كأس العالم 1994 في الولايات المتحدة ، حصل المهاجم الأسطورة سعيد العويران، الذي سجل هدفًا في مرمى بلجيكا كان من أعظم أهداف المونديال على الإطلاق، على جائزة مماثلة.

في المقابل نفى "هيرفي رينارد" المدير الفني للمنتخب السعودي خلال مؤتمر صحفي، اليوم الجمعة، حصول اللاعبين على سيارات مكافأة بعد الفوز على الأرجنتين، مؤكدًا أن اللاعبين يدافعون عن قمصان المنتخب وليس من أجل المكافآت.

وألحق المنتخب السعودي أول هزيمة بنظيره الأرجنتيني خلال 3 سنوات في أكبر نتيجة يحققها منتخب عربي منذ فازت الجزائر على ألمانيا الغربية في مونديال إسبانيا 1982.

ويتصدر المنتخب السعودي المجموعة الثالثة برصيد 3 نقاط متفوقًا على بولندا، والمكسيك، ولكل منهما نقطة واحدة بينما تتذيل الأرجنتين الترتيب.

وتلتقي السعودية التي تشارك في كأس العالم للمرة السادسة في تاريخها مع بولندا، غدًا السبت، في ثاني مباريات الفريقين بالمجموعة، حيث يتطلع منتخب السعودية، وهو ثاني أقل المنتخبات تصنيفًا في المونديال الحالي، لبلوغ دور الستة عشر للمرة الثانية فقط في تاريخه بعد أن خرج أمام السويد في 1994.

والتقى الفريقان 4 مرات وديًا أقيمت في السعودية وانتهت كلها بفوز بولندا، لكن مباراة، السبت، ستكون مختلفة تمامًا نظرا لحرص "الأخضر" على التأهل لدور الستة عشر، بينما يواجه روبرت ليفاندوفسكي قائد وهداف بولندا اختبارًا جديدًا من أجل محاولة التسجيل في كأس العالم لأول مرة في مسيرته.