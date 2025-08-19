"هناك تعنّت واضح".. مدرب بيراميدز يوجه رسالة نارية عن التحكيم قبل لقاء الأهلي

وجّه محمد ناجي "جدو"، المدرب العام لفريق بيراميدز، رسالة نارية بشأن التحكيم قبل لقاء فريقه أمام الأهلي، يوم 30 أغسطس الجاري، في الجولة الخامسة للدوري المصري.

وتعادل بيراميدز مع المصري بنتيجة 2-2، مساء الثلاثاء، في الجولة الثالثة للدوري المصري على استاد السويس الجديد.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 5 نقاط بقيادة مدربه الكرواتي كرونسلاف يورتشيتش في المركز الثاني خلف المصري الذي يتصدر الترتيب بقيادة مدربه التونسي نبيل الكوكي.

وقال جدو في تصريحات للمركز الإعلامي لناديه:" هناك تعنت شديد في النادي خلال أول 3 جولات بالدوري المصري بدليل إشهار البطاقة الحمراء للثنائي وليد الكرتي وبلاتي توريه لاعبي الفريق في أول جولتين بجانب طرد المدرب كرونسلاف يورتشيتش".

وأضاف:" ما هي الرسالة التي يسعى الحكام إلى توصيلها لبيراميدز بعد تحقيقه لقب دوري أبطال أفريقيا؟".

وواصل:" حكم مباراة المصري ارتكب عدة أخطاء واضحة تماماً باحتساب ركلة جزاء غير صحيحة للمصري والتي أهدرها المنافس".

وأتم قائلاً:" ما سر قرار لجنة الحكام بتعيين نفس الحكم لتولي مسؤولية تقنية الفيديو في مباراتين للفريق من أصل 3 مباريات فقط، خلال مباراتي دجلة والمصري".