لاعب كرة وممثل ومغنٍّ.. سعيد العويران يشن هجوماً على لاعبي النصر (فيديو)

نجم الكرة السعودية السابق سعيد العويرانالمصدر: منصة X
إرم نيوز
إرم نيوز
05 سبتمبر 2025، 7:05 م

أثار سعيد العويران، نجم نادي الشباب والمنتخب السعودي السابق، جدلاً بتوجيه انتقادات لاذعة للاعبي النصر بعد خسارتهم بطولة كأس السوبر أمام الأهلي، في النهائي الذي جمع بينهم قبل انطلاق البطولة في هونغ كونغ.

وكان "الراقي" قد اقتنص لقب كأس السوبر السعودي للمرة الثانية في تاريخه، بعد الفوز على النصر بركلات الترجيح، إثر التعادل الإيجابي بهدفين لمثلهما في الوقت الأصلي.

وقال العويران في تصريحات مصورة عبر منصة "إكس": "أنا أحب الأهلي ولكن تمنيت فوز النصر بسبب كريستيانو رونالدو، وجمهور العالمي ولكن الحارس بينتو تسبب في هذه الخسارة".

كما انتقد العويران، لاعب النصر عبد الله الخيبري، الذي أهدر ركلة ترجيح حاسمة في اللقاء، قائلاً: "لا تسدد يا الخيبري، وهناك لاعبون يرفعوا الضغط الحقيقة وغير قادرين على لعب الكرة بشكل جيد والمدافع يعطي ظهره للمنافس، ونتمنى للنصر الفوز بالدوري هذا الموسم".

 

 

واختتم العويران مقابلته بأداء إحدى الأغاني في لقطة طريفة، لتعلّق المذيعة، قائلة: "أنت لاعب وممثل ومغني"، ليرد قائلًا: "وعقاري أيضًا".

يذكر أنه عقب كأس السوبر، استهل الأهلي مشواره في دوري روشن للمحترفين، بالفوز على نيوم بهدف دون مقابل، فيما اكتسح النصر نظيره التعاون بخماسية نظيفة في الجولة الأولى، قبل فترة التوقف الدولي.

