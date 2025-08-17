فرحة عارمة.. كريستيانو رونالدو يفاجئ زوار متحفه في هونغ كونغ (فيديو)

فاجأ الأسطورة البرتغالي كريستيانو رونالدو زوار متحفه في هونغ كونغ بزيارة غير متوقعة أثارت حالة من الفرح والدهشة بين الجماهير التي حرصت على توثيق اللحظة التاريخية.

وأثناء وجوده في المتحف، حرص رونالدو على التقاط صور تذكارية مع محبيه، كما وقّع عددًا من القمصان والكرات، في أجواء وصفت بأنها احتفالية واستثنائية، إذ امتلأ المكان بالتصفيق والهتافات بمجرد ظهوره المفاجئ.

ويُعد متحف CR7 LIFE Hong Kong أول معرض مخصص للنجم العالمي خارج موطنه البرتغال، فقد افتُتح في يوليو الماضي داخل أحد المراكز التجارية الفاخرة في قلب هونغ كونغ، وسرعان ما تحول إلى وجهة جماهيرية يقصدها عشاق “الدون” من مختلف أنحاء آسيا.

معروضات فريدة وتجربة بصرية

يضم المتحف مجموعة من أبرز الجوائز التي فاز بها كريستيانو على مدار مسيرته، مصنّفة بحسب الأندية التي مثّلها، إلى جانب جدول زمني يروي تفاصيل حياته الكروية منذ بداياته وحتى رحلته الحالية مع النصر السعودي.

يحتوي المتحف على تماثيل بالحجم الطبيعي تجسد لحظات مختلفة من مسيرته، من بينها تمثال لوضعية الاحتفال الشهيرة بالقفزة الهوائية، وتمثال آخر يظهر فيه مرتديًا الزي السعودي التقليدي.

ويقدّم المعرض لزواره تجربة بصرية متكاملة، تشمل مجسمات لبعض اللقطات الخالدة في الملاعب، وركنًا مخصصًا للتصوير بتقنيات الذكاء الاصطناعي بجانب رونالدو، بالإضافة إلى الاستديو الخاص بالنجم البرتغالي الذي يتيح فرصة فريدة لالتقاط صور حصرية على غرار الجلسات الرسمية للدون.

موقع مميز بالقرب من بعثة النصر

ويقع المتحف على ضفاف ميناء فيكتوريا، وعلى مقربة من الفندق الذي تقيم فيه بعثة نادي النصر السعودي استعدادا لكأس السوبر السعودي، ما جعل الزيارة المفاجئة أكثر إثارة بالنسبة للجماهير، خاصة أن رونالدو يمثّل أحد أبرز نجوم الدوري السعودي وأكثر اللاعبين تأثيرًا على المستوى العالمي.