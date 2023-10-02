بشرط جزائي ضخم للغاية.. برشلونة يجدد عقد يامال

وأصبح المهاجم الشاب مؤهلًا لتوقيع أول عقد احترافي له، بعد أن بلغ 16 عامًا خلال هذا الصيف

ووقع يامال على عقد مع برشلونة يمتد لثلاث سنوات حتى عام 2026، وهو الحد الأقصى المسموح به للاعبين دون السن القانونية وفقًا للوائح.

وخطف "يامال" الأنظار إليه بظهوره مع الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم تحت قيادة تشافي هيرنانديز.

كما تم استدعاؤه مع منتخب إسبانيا، وظهر مع الفريق خلال فترة التوقف الدولي، وسجل في شباك قبرص، وأصبح أصغر لاعب يشارك ويسجل مع إسبانيا.