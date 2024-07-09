الزمالك يحصل على توقيع أولى صفقاته الصيفية

كشف مصدر داخل نادي الزمالك لـ"إرم نيوز" عن نجاح مجلس الإدارة في الحصول على توقيع أولى صفقات الفريق الأول لكرة القدم، خلال انتقالات الصيف الجاري.

وحصل نادي الزمالك، على توقيع محمد ممدوح مهاجم فريق حرس الحدود، الذي وقع على عقد يمتد مع النادي الأبيض لمدة خمس سنوات.

وقال المصدر في تصريحات خاصة، إن ممدوح وقع في حضور عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي الزمالك.

وتابع أن الزمالك حاليًّا يتفاوض مع حرس الحدود لضم اللاعب بشكل رسمي.

وأتم بأن البرتغالي جوزيه غوميز، وافق على ضم اللاعب للزمالك بعد تألقه مع الحرس في دوري المحترفين الموسم الماضي.

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ويستعد نادي الزمالك خلال الفترة المقبلة لرفع إيقاف القيد تمهيدًا لتدعيم صفوف الفريق في الموسم الجديد.

ويحتاج الزمالك إلى 155 ألف دولار فقط لرفع إيقاف القيد، وذلك بعد حل أزمة خالد بوطيب.