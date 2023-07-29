تعادل النصر والشباب دون أهداف بالبطولة العربية

بدأ النصر اللقاء دون أبرز نجومه، وعلى رأسهم كريستيانو رونالدو، إذ جلسوا على مقاعد البدلاء بعد رحلة طويلة من اليابان تعادل خلالها وصيف بطل السعودية مع إنتر ميلان وباريس سان جيرمان وديا.

وافتقد النصر الفاعلية في الشوط الأول ولم يستغل الشباب فرصة غياب أبرز لاعبي منافسه في الشوط الأول قليل الفرص.

لكن مع نزول رونالدو وأندرسون تاليسكا والوافدين الجديدين سيكو فوفانا وأليكس تيليس ازداد نشاط النصر الهجومي، لكن تصدى له تألق حارس الشباب كيم سيونج جيو.

وتصدى جيو لتسديدة منخفضة من تاليسكا أولا، ثم أبعد تسديدة قوية من رونالدو.

وألغي هدف للنجم البرتغالي بداعي التسلل في الدقيقة 75، واستشعر الشباب الخطر ليضغط عبر هتان باهبري الذي أهدر فرصتين خطيرتين متتاليتين.

وتصدى نواف العقيدي حارس النصر لتسديدة منخفضة من باهبري الذي وصلته الكرة بعد لحظات لكنه سدد في الشباك الجانبية من مدى قريب.

وحاول رونالدو خطف هدف متأخر لكن ركلته الحرة مرت فوق العارضة.