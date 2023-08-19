غوارديولا يكشف سبب عدم تعاقد مانشستر سيتي مع ماغواير وكوكوريلا وأليكسيس سانشيز
كشف المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سبب عدم التعاقد مع هاري ماغواير، ومارك كوكوريلا، وأليكسيس سانشيز.
وخلال السنوات الماضية ارتبط مانشستر سيتي بالتعاقد مع ماغواير وكوكوريلا وسانشيز، لكن أيًا من اللاعبين لم ينضم لمانشستر سيتي.
وتنافس مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، على سانشيز قبل أن يختار الانتقال إلى أولد ترافورد من آرسنال في 2018، وكذلك نجح اليونايتد في ضم ماغواير في 2019.
في حين نجح تشيلسي بضم كوكوريلا في 2022 من برايتون.
وقال غوارديولا في تصريحات نقلها الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو: "أردنا هاري ماغواير ولم نوقع معه لأننا لم نرغب بدفع التكاليف المطلوبة".
وأضاف: "أردنا كوكوريلا ولم ندفع، وأردنا أليكسيس سانشيز لم ندفع".
وأكد المدرب الإسباني: "في النهاية سندفع ما هو عادل".
وانتقل ماغواير من ليستر سيتي لمانشستر يونايتد مقابل 87 مليون يورو، وضم تشيلسي كوكوريلا مقابل 65 مليون يورو، وانتقل سانشيز لمانشستر يونايتد مقابل 34 مليون يورو.
انتقادات غوارديولا
وكان غوارديولا قد علق على إنفاق تشيلسي في سوق الانتقالات بالقول: "إذا أنفقت ما أنفقته تشيلسي ستقتلونني".
وأضاف: "بالنسبة لتشيلسي، الأمر أسهل مما هو عليه بالنسبة لنا، ليس لدي أي انتقادات، يمكنهم فعل ما يريدون، لكننا سنخضع للتدقيق لو فعلنا".
وتابع: "لن أجلس هنا لو أنفقنا ما أنفقه تشيلسي في فترتي انتقالات، أنتم وسائل الإعلام ستقتلونني".
وبحسب شبكة "بي بي سي" فقد أنفق تشيلسي حوالي 323 مليون جنيه إسترليني على ضم 8 لاعبين حتى الآن، أكثر من أي فريق آخر في أوروبا".
وأوضحت أن تشيلسي حطم الرقم القياسي لأعلى إنفاق صيفي من أي نادٍ في العالم، متجاوزًا 292 مليون جنيه إسترليني، التي دفعها ريال مدريد في 2019.
وأشارت إلى أن تشيلسي أنفق 857.3 مليون جنيه إسترليني على الانتقالات منذ استحواذ تولي بويلي على النادي في مايو 2022.
بينما بلغ إنفاق الانتقال لمانشستر سيتي في نفس الإطار الزمني 233.2 مليون جنيه إسترليني.