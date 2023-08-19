غوارديولا يكشف سبب عدم تعاقد مانشستر سيتي مع ماغواير وكوكوريلا وأليكسيس سانشيز

كشف المدرب الإسباني بيب غوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي سبب عدم التعاقد مع هاري ماغواير، ومارك كوكوريلا، وأليكسيس سانشيز.

وخلال السنوات الماضية ارتبط مانشستر سيتي بالتعاقد مع ماغواير وكوكوريلا وسانشيز، لكن أيًا من اللاعبين لم ينضم لمانشستر سيتي.

وتنافس مانشستر سيتي، ومانشستر يونايتد، على سانشيز قبل أن يختار الانتقال إلى أولد ترافورد من آرسنال في 2018، وكذلك نجح اليونايتد في ضم ماغواير في 2019.

في حين نجح تشيلسي بضم كوكوريلا في 2022 من برايتون.