"الجوع لا يتلاشى".. تعليق مثير من رونالدو بعد أول هدف في الموسم الجديد

علّق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، قائد نادي النصر السعودي، بعد أن سجل أول أهدافه في الموسم الجديد، خلال المباراة الودية التي جمعت فريقه بضيفه تولوز الفرنسي، وانتهت بفوز العالمي بنتيجة 2-1، في إطار استعدادات الفريق السعودي التحضيرية.

وشهدت المباراة الظهور الأول لرونالدو بعد غيابه عن المباراة الودية السابقة أمام يوهان النمساوي، التي انتهت بفوز النصر بخماسية، كما شهدت مشاركة الوافد الجديد جواو فيليكس.

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تأخر.. ثم تفوق نصراوي

افتتح تولوز التسجيل في الدقيقة 25، بعد خطأ دفاعي من لاعبي النصر، لكن الرد جاء سريعًا بتسديدة دقيقة من رونالدو في الدقيقة 33، بعد عرضية ذكية من أحد زملائه، سددها الدون ليعادل النصر النتيجة.

وأضاف محمد مران الهدف الثاني في المباراة برأسية متميزة، ليُحكم النصر سيطرته على مجريات اللقاء، وينهي المباراة بفوز ثمين 2-1.

"الجوع لا يتلاشى أبدًا"

عقب المباراة، نشر رونالدو صورة له خلال اللقاء عبر حسابه الرسمي على إنستغرام، معلّقًا: "الجوع لا يتلاشى أبدًا.. لا يزال أمامنا عمل، وقد بدأ للتو"، في إشارة إلى استعداده لخوض غمار المنافسات مع فريقه الجديد هذا الموسم.

يُذكر أن النصر يُواصل تحضيراته تحت قيادة البرتغالي جورجي جيسوس، الذي يسعى لصياغة تشكيلة قوية تضمن عودة النصر لمنصات التتويج.