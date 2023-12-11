إصابة رييس جيمس تزيد من متاعب تشيلسي
تتفاقم المشكلات التي يواجهها ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الإنجليزي بعد إصابة القائد رييس جيمس.
ولعب جيمس 27 دقيقة فقط في خسارة فريقه 0/2 أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي قبل أن يضطر للخروج إثر تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.
وقال بوكيتينو، الذي يحتل فريقه المركز الـ12 في الترتيب: "شعر رييس بخطب في عضلات الفخذ الخلفية. لقد تعرض لإصابة بالتأكيد، لكننا لا نعرف مدى خطورتها".
وأضاف "بالطبع هو لاعب مهم بالنسبة لنا، أحد أفضل اللاعبين في مركز الظهير في العالم، نحن محبطون لأنك عندما تعتقد أن بمقدورك بناء شيء ما ولاعب مثله، وهو مهم جدا بالنسبة لنا، لا يمكنه مساعدة الفريق".
وتابع "سنعود ونقيم الوضع مجددا بعد أيام قليلة لمعرفة ما خطب عضلات الفخذ الخلفية".
ولم يكن جيمس اللاعب الوحيد الذي تعرض للإصابة في الخسارة على ملعب جوديسون بارك، والتي رفعت الفارق الذي يفصل تشيلسي عن ليفربول المتصدر إلى 18 نقطة وبات الفريق اللندني أقرب لمنطقة الهبوط منه إلى المربع الذهبي.
وخرج حارس المرمى روبرت سانشيز اضطراريا كما غادر الظهير مارك كوكوريلا الملعب مصابا.
وقال بوكيتينو: "تعرض روبرت سانشيز لمشكلة في مانشستر يونايتد، كانت مشكلة في ركبته، شعر ببعض الانزعاج خلال الشوط الثاني، ولهذا طلب التغيير. نأمل ألّا تكون مشكلة كبرى".
وأضاف "ينطبق الشيء نفسه على مارك كوكوريلا، الذي تعرض لالتواء في الكاحل. نأمل ألّا تكون هذه الأمور خطيرة. هذه هي الظروف التي تعين علينا التعامل معها منذ البداية وهذا كثير جدا بالنسبة لفريق يافع يحتاج وجود كل العناصر مجتمعة إذا أردنا بناء شيء قوي".
وكانت بداية تشيلسي للموسم هي الأسوأ في الدوري الممتاز منذ 2015/2016 الذي أنهاه عاشرا.