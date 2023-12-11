إصابة رييس جيمس تزيد من متاعب تشيلسي

تتفاقم المشكلات التي يواجهها ماوريسيو بوكيتينو مدرب تشيلسي الإنجليزي بعد إصابة القائد رييس جيمس.

ولعب جيمس 27 دقيقة فقط في خسارة فريقه 0/2 أمام إيفرتون في الدوري الإنجليزي قبل أن يضطر للخروج إثر تعرضه لإصابة في عضلات الفخذ الخلفية.

وقال بوكيتينو، الذي يحتل فريقه المركز الـ12 في الترتيب: "شعر رييس بخطب في عضلات الفخذ الخلفية. لقد تعرض لإصابة بالتأكيد، لكننا لا نعرف مدى خطورتها".