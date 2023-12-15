غوارديولا يكشف آخر تطورات إصابة هالاند وموقفه من كأس العالم للأندية

وأضاف غوارديولا للصحفيين اليوم الجمعة، قبل استضافة كريستال بالاس غدا: "لا أعتقد ذلك (أنه سيتمكن من اللعب يوم السبت).

"لكن ربما وبصورة مفاجئة يخبرونني بشيء جديد، لكن لا أعتقد ذلك".

وغاب هالاند عن فوز الفريق يوم الأحد الماضي 2-1 على لوتون تاون بسبب ما وصفه غوارديولا بأنه رد فعل إجهادي، وبعد ذلك لم يسافر مع الفريق إلى بلغراد في الفوز 3-2 على رد ستار في دوري أبطال أوروبا يوم الأربعاء الماضي.

ويؤدي رد الفعل نتيجة الإجهاد لتورم وكدمات في العظام يمكن أن يتطور إلى شيء أخطر وهو الشرخ الإجهادي، لكن غوارديولا قال إنه ليس قلقا بشأن المهاجم البالغ من العمر 23 عاما، والذي يتصدر ترتيب هدافي الدوري برصيد 14 هدفا.