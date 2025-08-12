فضّل حبيبته على نجله.. موقف صادم لأسطورة منتخب ألمانيا (صور)

كتب: نور الدين ميفراني

كشفت كاثي فيشر طليقة المدافع الألماني ماتس هوملز أن ابنهما لودفيغ البالغ 7 سنوات لم يكن على علم ولم تتم دعوته لمباراة اعتزاله التي جمعت فريقه بروسيا دورتموند ويوفنتوس.

وحضر 80 ألف مشجع إلى ملعب سيجنال إيدونا بارك لحضور مباراة ودية بين دورتموند ويوفنتوس، وقد قاد ماتس هوملز فريقه في أول 18 دقيقة من المباراة، التي شهدت رسميا اعتزاله كرة القدم الاحترافية.

ولقي الدولي الألماني السابق البالغ من العمر 36 عاما تشجيعا حارا من الجمهور وكانت برفقته صديقته عارضة الأزياء نيكولا كافانيس، البالغة من العمر 26 عاما.

وأكدت زوجته السابقة أنه لم يوجه دعوة لابنه لودفيغ لحضور مباراة اعتزاله، مفضلا الاحتفال برفقة صديقته الحسناء عارضة الأزياء نيكولا كافانديس.

ونشرت زوجته السابقة، كاثي، صورة لابنهما على مواقع التواصل الاجتماعي صباح المباراة، مرفقةً بصحيفة تحمل صورة هوملز، بعنوان "ماتس غرق".

وكتبت: "سرق أحدهم قبعتي وقرأ كلمة وداع أبي في الصحيفة. لذا فهو يعلم ما حدث".

وفي رسالة لاحقة في ذلك اليوم، أكدت كاثي أنها لم تكن على علم بمباراة هوملز الوداعية، وزعمت أنها علمت بها فقط من خلال قراءة الصحيفة، بدلاً من ذلك، أكدت كاثي أنها كانت في إجازة مع لودفيغ على بحيرة كيمزي في بافاريا.

وكتبت: "للتوضيح: نحن لم نفوّت مباراة ماتس هوملز الأخيرة عمدا. لقد أعطيت ابني صحيفة إضافية ليتمكن من قراءة كل شيء".

وأضافت: "اختفى سبب غيابنا ببساطة: لم نكن مدعوين ولم نكن نعرف بالأمر. نحن نستمتع بعطلتنا العائلية الرائعة مرة أخرى".

ورفض ماتس هوملز التعليق عندما اتصلت به صحيفة بيلد للرد على شكوى زوجته السابقة.

وكان ماتس هوملز تزوج سنة 2015 بكاثي فيشر التي تعمل كعارضة أزياء ومقدمة برامج، وله منها ابن واحد يبلغ سبع سنوات وانفصل الثنائي في 2022.

وأكدت طليقة الدولي الألماني أنها تربي ابنهما بمفردها تقريبا.