الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يسلط غرامة ثقيلة على صامويل إيتو بسبب شركة مراهنات

سلط الاتحاد الإفريقي لكرة القدم غرامة مالية ثقيلة على النجم الكاميروني صامويل إيتو الذي يشغل منصب رئيس الاتحاد الكاميروني للعبة، وذلك بسبب ما اعتبره الاتحاد انتهاكا لقواعد النزاهة في كرة القدم.

وغرّم "الكاف"صامويل إيتو، الذي يتولى رئاسة اتحاد كرة القدم في بلاده منذ العام 2021 بمبلغ قدره 200 ألف دولار لإدانته بخرق قوانين النزاهة والأخلاق الرياضية ومبادئها، عندما وقّع عقدًا للعمل سفيرًا لإحدى شركات المراهنات المحظورة على المستوى الرياضي.

وبالمقابل، برأت لجنة الانضباط التابعة للاتحاد الأفريقي للعبة، إيتو (43 عاما) رسميًا من تهمة التلاعب بنتائج مباريات الدوري في بلاده.

وقالت لجنة الانضباط في "الكاف" إن التحقيقات الأخيرة أثبتت عدم تورط أسطورة الكاميرون في قضايا فساد تتعلق بالتلاعب بنتائج المباريات في بلاده.

وتابع "الكاف" في بيان رسمي: "في الوقت الراهن ليس هناك دليل كاف يدين صامويل إيتو ويؤكد تورطه بتهمة التلاعب بنتائج المباريات".

وأضاف أن لجنة الانضباط تلقت بيانات مكتوبة من أصحاب المصالح في كرة القدم الكاميرونية للنظر والتحقيق في سلوك غير لائق منسوب لصامويل إيتو حسب زعم هؤلاء وأن الكاف ينظر في تلك الطلبات بناءً على قوانين الاتحاد ولوائحه".

وأضاف البيان: "في حين أن الادعاءات خطيرة للوهلة الأولى، لكن يُفترض أن إيتو بريء إلى أن ترى هيئة قضائية خلاف ذلك. لن يُصدِر كاف أي إعلان آخر في أثناء استمرار التحقيقات، وسيصدر بيانًا رسميًا بعد نهايتها".

وتشهد علاقة النجم السابق لنادي برشلونة ومنتخب الكاميرون بالمسؤولين في بلاده الكثير من الصراعات، وذلك منذ أن تولى المسؤولية في العام 2021.

وتتعلق أبرز الخلافات بالمدرب الأول للمنتخب الكاميروني الذي عينته وزارة الرياضة في البلاد دون موافقة إيتو الذي حاول فرض جهاز فني آخر.

وخاض إيتو مع المنتخب الكاميروني، 118 مباراة أحرز خلالها 56 هدفًا، وتوج بلقب كأس أمم أفريقيا في 2000 و2002.