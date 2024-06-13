الأهلي المصري يدرس رحيل محمد الشناوي إلى الدوري السعودي
كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل تلقي محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، عرضا سعوديا واتجاه داخل مجلس الإدارة للموافقة على رحيله في الميركاتو الصيفي.
وشهد الوسط الرياضي المصري جدلًا واسعا الفترة الماضية بشأن من سيحرس مرمى النادي الأهلي بين الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، خاصة بعد تألق الأخير مع الأهلي محليًا وأفريقيًا.
كما أبدى الشناوي غضبه في تصريحات أخيرة له، معربا عن ضيقه من عدم اطمئنان البعض عليه وتركيزهم فقط في أزمة المنافسة والأجدر لحراسة مرمى الفريق الأحمر.
وقال أحمد حسام "ميدو" في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يحضر نفسه للموسم الجديد مبكرًا، واحتياجات الفريق واضحة، وحدث اجتماع بين مارسيل كولر، مدربا لفريق، ومحمود الخطيب، رئيس النادي، والمدرب كان واضحًا في الاجتماع وتقدم بطلباته إلى رئيس النادي".
وأضاف: "الأهلي يحتاج إلى تدعيم 5 مراكز في الفريق استعدادًا للموسم المقبل، التدعيم في حراسة المرمى ومدافع ولاعب خط وسط هجومي وظهير أيسر ومهاجم صريح، وكولر لا يكتفي أن يكون بطل أفريقيا ويحتاج إلى التدعيم بشكل جيد ويطور من فريقه".
وتابع: "يوجد تفكير داخل النادي الأهلي، أنه حال تلقي محمد الشناوي، حارس الفريق، عرضا جيدا من السعودية، ولو الرقم جيد لن يمانع عن رحيله، لأن الفريق متأمن بشكل جيد بـ مصطفي شوبير، الذي تألق خلال الفترة الماضية".
وأوضح ميدو: "رحيل الشناوي سيكون مكسب للجميع بحصد مقابل جيد، ومكسب للشناوي بالخروج معارا ويلعب في دوري قوي، وأيضا لكي يُريح النادي نفسه من صداع كل أسبوع بسؤال من الأجدر بحراسة مرمى الأهلي في ظل منافسة قوية مع مصطفى شوبير".
وأشار: "أنا عارف من السعودية إن الشناوي يمتلك عرضا بالفعل من دوري روشن في الانتقالات القادمة".
ويستعد الأهلي لمواجهة نظيره فاركو، يوم الجمعة المقبل، في إطار منافسات الدوري المصري الممتاز.
ويدخل الأهلي مباراته أمام فاركو، وهو يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الممتاز، برصيد 33 نقطة، من أصل 15 مباراة خاضها، بواقع 10 انتصارات، و3 تعادلات، وخساراتين.
بينما يدخل فاركو المباراة وهو يحتل المركز الـ16، برصيد 21 نقطة، من أصل 23 مباراة خاضها، بواقع 4 انتصارات، و9 تعادلات، و10 هزائم.