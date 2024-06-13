الأهلي المصري يدرس رحيل محمد الشناوي إلى الدوري السعودي

كشفت تقارير إعلامية عن تفاصيل تلقي محمد الشناوي، حارس مرمى الأهلي المصري، عرضا سعوديا واتجاه داخل مجلس الإدارة للموافقة على رحيله في الميركاتو الصيفي.

وشهد الوسط الرياضي المصري جدلًا واسعا الفترة الماضية بشأن من سيحرس مرمى النادي الأهلي بين الثنائي محمد الشناوي ومصطفى شوبير، خاصة بعد تألق الأخير مع الأهلي محليًا وأفريقيًا.

كما أبدى الشناوي غضبه في تصريحات أخيرة له، معربا عن ضيقه من عدم اطمئنان البعض عليه وتركيزهم فقط في أزمة المنافسة والأجدر لحراسة مرمى الفريق الأحمر.

وقال أحمد حسام "ميدو" في تصريحات تلفزيونية: "الأهلي يحضر نفسه للموسم الجديد مبكرًا، واحتياجات الفريق واضحة، وحدث اجتماع بين مارسيل كولر، مدربا لفريق، ومحمود الخطيب، رئيس النادي، والمدرب كان واضحًا في الاجتماع وتقدم بطلباته إلى رئيس النادي".

وأضاف: "الأهلي يحتاج إلى تدعيم 5 مراكز في الفريق استعدادًا للموسم المقبل، التدعيم في حراسة المرمى ومدافع ولاعب خط وسط هجومي وظهير أيسر ومهاجم صريح، وكولر لا يكتفي أن يكون بطل أفريقيا ويحتاج إلى التدعيم بشكل جيد ويطور من فريقه".