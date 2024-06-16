ريال مدريد يكشف موعد مباراة السوبر الأوروبي أمام أتالانتا
أعلن نادي ريال مدريد الإسباني، عن مواجهة فريق أتالانتا الإيطالي في بطولة كأس السوبر الأوروبي 2024، يوم 14 أغسطس المقبل، على الملعب الوطني في مدينة وارسو البولندية.
ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، على حساب بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0.
ونشر ريال مدريد بيانا رسميا على موقعه الرسمي قال فيه: "سيقاتل فريقنا من أجل اللقب الأول لموسم 2024-25 ضد الفائز بالدوري الأوروبي على الملعب الوطني في وارسو ببولندا".
وأضاف: "ستكون هذه المرة التاسعة التي يلعب فيها ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي، وهو اللقب الذي فاز به خمس مرات (2002، 2014، 2016، 2017 و2022)".
وتابع: "بالنسبة لأتالانتا سيكون النهائي الأول في هذه المسابقة الأوروبية".
وتوج فريق أتالانتا الإيطالي بلقب الدوري الأوروبي للموسم الحالي 2023-24 إثر تغلبه على نظيره باير ليفركوزن بنتيجة 3-0 في المباراة التي أقيمت بينهما في العاصمة الأيرلندية دبلن، بنهائي بطولة الدوري الأوروبي.
وأنهى أتالانتا الموسم في المركز الرابع في الدوري الإيطالي.
يذكر أن مانشستر سيتي الإنجليزي كان آخر فريق قد حصد لقب كأس السوبر الأوروبي 2023، بعد فوزه بركلات الترجيح على إشبيلية الإسباني، بنتيجة 5 – 4.