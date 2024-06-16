ريال مدريد يكشف موعد مباراة السوبر الأوروبي أمام أتالانتا

ريال مدريد توج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الخامسة عشرة في تاريخه، على حساب بروسيا دورتموند الألماني بنتيجة 2-0.

ونشر ريال مدريد بيانا رسميا على موقعه الرسمي قال فيه: "سيقاتل فريقنا من أجل اللقب الأول لموسم 2024-25 ضد الفائز بالدوري الأوروبي على الملعب الوطني في وارسو ببولندا".

وأضاف: "ستكون هذه المرة التاسعة التي يلعب فيها ريال مدريد في كأس السوبر الأوروبي، وهو اللقب الذي فاز به خمس مرات (2002، 2014، 2016، 2017 و2022)".

وتابع: "بالنسبة لأتالانتا سيكون النهائي الأول في هذه المسابقة الأوروبية".