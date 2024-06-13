نجم ليفربول يصدم محمد صلاح في اختيارات الأفضل (فيديو)

يرى البرتغالي دييغو غوتا، نجم ليفربول، أنه أفضل من زميله الدولي المصري محمد صلاح، كما اختار أيضا زميله ماك أليستر كأفضل لاعب حالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتألق ماك أليستر في موسمه الأول مع ليفربول، بعد انتقاله من برايتون في صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني فقط؛ بسبب بند تحرير في عقده.

وقال غوتا في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ماك أليستر هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأخير، ويورغن كلوب هو أفضل مدرب في الموسم".

وبسؤاله عن ترتيب الأفضل بين كل منه وصلاح وداروين نونيز، أضاف: "أنا أفضل من محمد صلاح، أنا في المركز الأول، وصلاح في المركز الثاني، وفي المركز الثالث يأتي نونيز".