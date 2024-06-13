نجم ليفربول يصدم محمد صلاح في اختيارات الأفضل (فيديو)
يرى البرتغالي دييغو غوتا، نجم ليفربول، أنه أفضل من زميله الدولي المصري محمد صلاح، كما اختار أيضا زميله ماك أليستر كأفضل لاعب حالي في الدوري الإنجليزي الممتاز.
وتألق ماك أليستر في موسمه الأول مع ليفربول، بعد انتقاله من برايتون في صفقة بقيمة 35 مليون جنيه إسترليني فقط؛ بسبب بند تحرير في عقده.
وقال غوتا في مقطع فيديو انتشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي: "ماك أليستر هو أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي الممتاز في الموسم الأخير، ويورغن كلوب هو أفضل مدرب في الموسم".
وبسؤاله عن ترتيب الأفضل بين كل منه وصلاح وداروين نونيز، أضاف: "أنا أفضل من محمد صلاح، أنا في المركز الأول، وصلاح في المركز الثاني، وفي المركز الثالث يأتي نونيز".
ووضع اللاعب نفسه في المركز الثالث بين أفضل لاعبي المنتخب البرتغالي، حيث قال: "رونالدو أفضل مني، هو الوحيد الذي من الممكن أن يتفوق علي، ومن المحتمل أن يتفوق عليّ برونو أيضًا، رونالدو في المركز الأول، وبرونو في الثاني، وأنا في المركز الثالث".
ويذكر أن صلاح سجل في الموسم الأخير مع فريق ليفربول 25 هدفًا في جميع المسابقات، كما صنع اللاعب 13 هدفًا، رغم إنهاء الفريق الموسم في المركز الثالث بترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز، والخروج من ربع نهائي الدوري الأوروبي على يد أتالانتا.
وسجل غوتا 15 هدفًا في الموسم الأخير رفقة الريدز في جميع المسابقات، فيما صنع اللاعب 4 أهداف فقط.
يذكر أن ليفربول حصد لقب كأس الرابطة في الموسم الأخير على حساب تشيلسي في اللحظات الأخيرة، وهي البطولة الوحيدة التي خرج بها الفريق في هذا الموسم.